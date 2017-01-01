研修を高める: あなたのためのインスティテューショナルトレーニングビデオメーカー
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、効果的なeラーニングとオンボーディングのためのインタラクティブな研修ビデオを迅速に作成します。
既存の全スタッフを対象に、更新されたデータプライバシーポリシーを説明する60秒の研修ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、重要なポイントを強調するために控えめなアニメーションを使用し、真剣でありながらアクセスしやすい声を添えます。特に、字幕を明確に統合し、多様な学習スタイルに対応した完全なアクセシビリティと理解を確保します。
新しいプロジェクト管理ツールの使用方法を示す30秒の社内スタッフ向けの簡潔なビデオを制作してください。美的感覚はモダンでシンプルにし、明るい色と元気な指導的な声を使用して、複雑なステップを理解しやすくします。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、ブランドの一貫性を保ち、これらの迅速なeラーニングモジュールの生産を加速します。
大企業のリーダーシップチーム向けに、持続可能性に焦点を当てた新しい戦略的イニシアチブを紹介する45秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは希望に満ちたシネマティックなもので、インパクトのあるストック映像とプロフェッショナルに生成された声を使用して、組織のビジョンを伝えます。ストーリーテリング技術を駆使してインスパイアし、関与を促進し、高品質のボイスオーバー生成を用いて効率的に統一されたメッセージを届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして理想的なインスティテューショナルトレーニングビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenはAIを活用したプラットフォームで、高品質な企業研修ビデオを作成するために設計されています。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、知識共有とオンボーディングプロセスを効率的に強化する魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenが研修ビデオを迅速に制作するために効果的な理由は何ですか？
HeyGenは直感的なインターフェースとAIを活用したテキストからビデオへの変換機能を通じて、研修ビデオの作成を簡素化します。スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換でき、強力な編集ツールで制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはeラーニングのためのインタラクティブな要素の作成をサポートしていますか？
HeyGenは魅力的なビデオコンテンツの生成に優れており、インタラクティブな研修ビデオやeラーニングモジュールに統合できるビデオを制作する力をクリエイターに提供します。AIアバターと包括的なボイスオーバー生成がストーリーテリング技術を強化し、視聴者の関与を高めます。
HeyGenは特定のブランドに合わせた研修ビデオコンテンツのカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはビデオ研修ソフトウェアの出力がブランドアイデンティティに一致することを保証します。カスタムロゴや色を組み込むための広範なブランディングコントロールを提供し、字幕などの機能を追加して洗練されたプロフェッショナルな仕上がりを実現します。