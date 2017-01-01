インスティテューショナルトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成
AIで知識の保持を向上させ、トレーニングコストを削減。スクリプトからテキストを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に生成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
中規模企業の人事マネージャーを対象にした60秒のプロフェッショナルな「トレーニングビデオメーカー」デモを制作してください。クリーンでコーポレートなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた権威あるAIボイスを使用してください。「AIアバター」の力を示し、魅力的なコンプライアンス研修を提供する方法をデモンストレーションしてください。
マーケティングチーム向けに、スクリプトから「テキストからビデオ」機能を活用して動的な「企業研修ビデオ」を作成する30秒の製品チュートリアルをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練され、集中したアニメーションを備え、エネルギッシュなAIナレーションでサポートされます。既存のスクリプトから迅速にコンテンツを作成することを強調してください。
教育者がeラーニングモジュールを開発するための90秒の教育セグメントを作成し、「知識の保持」に焦点を当ててください。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的なイラストを使用し、温かく励ましのある「ボイスオーバー生成」と同期された「字幕/キャプション」でアクセシビリティを向上させます。これが効果的な「eラーニング」コンテンツの作成にどのように役立つかを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、高度にカスタマイズ可能なテンプレートを提供する強力なAIプラットフォームを通じて、スキルのあるトレーニングビデオメーカーになるプロセスを簡素化します。テキストから魅力的な企業研修ビデオを簡単に生成し、洗練された最終製品を保証します。
AIアバターやユニークなボイスオーバーをインスティテューショナルトレーニングビデオに組み込むことはできますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーの幅広い選択肢を提供しており、動的で魅力的なコンテンツを作成できます。このテキストからビデオへの機能により、インスティテューショナルトレーニングビデオがプロフェッショナルで記憶に残るものになります。
HeyGenはeラーニングや従業員のオンボーディングにどのような利点を提供しますか？
HeyGenのAIプラットフォームは、効果的なeラーニングやオンボーディングコンテンツを開発するための理想的なトレーニングビデオジェネレーターです。HeyGenは一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成することで、知識の保持を向上させ、重要な情報の効果的な伝達を保証します。
HeyGenは多様なトレーニングコンテンツを生成するための包括的なツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツ作成をサポートする多用途なトレーニングビデオジェネレーターであり、広範なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なシーン、ブランディングコントロールを備えています。これにより、特定のニーズに合わせた幅広い企業研修ビデオを制作できます。