インスタントビデオジェネレーター：素早く魅力的なビデオを作成

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアをリアルなAIボイスで魅力的なビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、「AIビデオメーカー」がどのようにマーケティング活動を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、魅力的なアニメーションテキストを特徴とし、プロフェッショナルでアップビートな「ボイスオーバー生成」によって補完されます。ビデオのストーリーは、ユーザーがHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してマーケティングスクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換する様子を追い、効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーを対象にした45秒のインストラクショナルショートを作成し、HeyGenを使用して複雑なトピックを分解する方法を示します。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、テンポの速いカットと画面上の「字幕/キャプション」を目立たせ、エネルギッシュで若々しいAIボイスでサポートします。このビデオは、リアルな「AIアバター」が「トーキングヘッド」エキスパートとして登場し、魅力的な「ビデオ作成」コンテンツを簡単に作成する様子をフィーチャーします。
サンプルプロンプト2
オンラインコースクリエイターや教育者向けに60秒の教育用説明ビデオをデザインし、コース教材の制作の容易さを示します。ビジュアルアプローチはクリーンで情報豊かであり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのオーバーレイグラフィックスと統合された画面録画を利用し、明確で権威あるが親しみやすいAIボイスと組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのように迅速な「テキストからのビデオ生成」を可能にし、コンテンツ開発を効率化するかに焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
忙しいプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、迅速なソーシャルメディア発表に適した15秒の製品アップデートビデオを生成します。ミニマリストで洗練されたビジュアルスタイルを選び、自信に満ちた簡潔なAIボイスで情報を伝えます。この迅速な「AIビデオジェネレーター」作品は、アップデートを伝える「AIアバター」をフィーチャーし、HeyGenの迅速なコミュニケーションと異なるプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の効率性を示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インスタントビデオジェネレーターの使い方

AIパワードツールでスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換。数クリックで魅力的なビジュアルコンテンツを作成。

1
Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを入力または貼り付けて開始します。HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ機能が、あなたのテキストを瞬時にビジュアルコンテンツに変換し、個人のテキストビデオジェネレーターとして機能します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドやメッセージを表現するために、当社の多様なAIアバターライブラリから選択します。これらのリアルなトーキングヘッドが、ビデオプレゼンテーションにプロフェッショナルなタッチを加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーとカスタマイズを追加
高品質のボイスオーバー生成でビデオを強化し、既成のテンプレートとブランディングコントロールを使用してスタイルに完全にマッチするように外観を調整します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
さまざまなアスペクト比のリサイズオプションでMP4ファイルとして作成を最終化し、どのプラットフォームでもシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

自動化された顧客の声

顧客の成功ストーリーを瞬時に魅力的なAIパワードビデオに変換し、信頼と信頼性を簡単に構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは、あなたのテキストプロンプトやスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとリアルなAIボイスを使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenを使用してトーキングヘッドとカスタムボイスオーバーのビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなトーキングヘッドビデオを制作し、自然なサウンドのボイスオーバーを生成することを可能にします。また、即時ビデオジェネレーターのプロジェクトを開始するための既成のテンプレートを利用することもできます。

多様なコンテンツニーズに対してHeyGenが効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、強力なビデオ編集ツール、包括的なメディアライブラリサポート、ブランディングコントロールを提供し、ソーシャルメディアなどのあらゆるプラットフォームに合わせた多様なビデオ作成を可能にすることで、効率的なAIビデオジェネレーターとして際立っています。

HeyGenはスクリプト生成と最終ビデオ出力にどのように役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なストーリーを簡単に作成するためのAIスクリプトジェネレーターを提供します。ビデオが完成したら、MP4ファイルとして簡単にエクスポートでき、すぐに使用可能です。