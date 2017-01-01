小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを制作し、「AIビデオメーカー」がどのようにマーケティング活動を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、魅力的なアニメーションテキストを特徴とし、プロフェッショナルでアップビートな「ボイスオーバー生成」によって補完されます。ビデオのストーリーは、ユーザーがHeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してマーケティングスクリプトを迅速に洗練されたビデオに変換する様子を追い、効率性を強調します。

