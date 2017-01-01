インスタントビデオジェネレーター：素早く魅力的なビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアをリアルなAIボイスで魅力的なビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアインフルエンサーを対象にした45秒のインストラクショナルショートを作成し、HeyGenを使用して複雑なトピックを分解する方法を示します。ダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、テンポの速いカットと画面上の「字幕/キャプション」を目立たせ、エネルギッシュで若々しいAIボイスでサポートします。このビデオは、リアルな「AIアバター」が「トーキングヘッド」エキスパートとして登場し、魅力的な「ビデオ作成」コンテンツを簡単に作成する様子をフィーチャーします。
オンラインコースクリエイターや教育者向けに60秒の教育用説明ビデオをデザインし、コース教材の制作の容易さを示します。ビジュアルアプローチはクリーンで情報豊かであり、「メディアライブラリ/ストックサポート」からのオーバーレイグラフィックスと統合された画面録画を利用し、明確で権威あるが親しみやすいAIボイスと組み合わせます。HeyGenの「テンプレートとシーン」がどのように迅速な「テキストからのビデオ生成」を可能にし、コンテンツ開発を効率化するかに焦点を当てます。
忙しいプロフェッショナルやプロダクトマネージャー向けに、迅速なソーシャルメディア発表に適した15秒の製品アップデートビデオを生成します。ミニマリストで洗練されたビジュアルスタイルを選び、自信に満ちた簡潔なAIボイスで情報を伝えます。この迅速な「AIビデオジェネレーター」作品は、アップデートを伝える「AIアバター」をフィーチャーし、HeyGenの迅速なコミュニケーションと異なるプラットフォーム向けの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、あなたのテキストプロンプトやスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターとリアルなAIボイスを使用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenを使用してトーキングヘッドとカスタムボイスオーバーのビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなトーキングヘッドビデオを制作し、自然なサウンドのボイスオーバーを生成することを可能にします。また、即時ビデオジェネレーターのプロジェクトを開始するための既成のテンプレートを利用することもできます。
多様なコンテンツニーズに対してHeyGenが効率的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、強力なビデオ編集ツール、包括的なメディアライブラリサポート、ブランディングコントロールを提供し、ソーシャルメディアなどのあらゆるプラットフォームに合わせた多様なビデオ作成を可能にすることで、効率的なAIビデオジェネレーターとして際立っています。
HeyGenはスクリプト生成と最終ビデオ出力にどのように役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なストーリーを簡単に作成するためのAIスクリプトジェネレーターを提供します。ビデオが完成したら、MP4ファイルとして簡単にエクスポートでき、すぐに使用可能です。