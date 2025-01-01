インスタントアップデートビデオメーカー: 簡単で迅速なビデオ作成
ソーシャルメディアや会社のニュースのためのプロフェッショナルなビデオアップデートを手軽に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速なコンテンツを提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザーを対象に、ステップバイステップで主要な機能をデモンストレーションする90秒の指導ビデオを開発します。音声スタイルは明確で指導的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、詳細なガイドを音声ナレーションに変換し、ビデオエディター内で同期された字幕で明確さを確保します。
マーケティングチームとプロダクトマネージャーをターゲットにした、ソーシャルメディアキャンペーン用の45秒の鮮やかな即時更新ビデオをデザインし、新しい製品機能を発表します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な開発を行い、さまざまなソーシャルメディアビデオ用にアスペクト比のリサイズとエクスポートを行うダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。
全社従業員向けに2分間のトレーニングビデオを制作し、新しいコンプライアンス手順と一般的な会社の更新を概説します。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで権威あるものであり、HeyGenのAIアバターを使用して部門間で一貫したメッセージを提供し、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートを備えています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ生成とビデオ編集をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。ユーザーは複雑な編集スキルを必要とせずに、高品質なビデオを簡単に作成でき、その高度なAI機能を活用します。
HeyGenはテキストを高度な機能を持つプロフェッショナルなビデオに変換できますか？
はい、HeyGenは「テキストをビデオに」簡単に変換し、プロフェッショナルなナレーションと自動的に「字幕を追加」する機能を提供します。この強力な機能により、メッセージが明確かつ魅力的に視聴者に届けられます。
HeyGenでのビデオ作成にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは多様な「ビデオテンプレート」と強力なブランディングコントロールを使用して「ビデオ作成」のための広範なカスタマイズを提供します。ユーザーはカスタムロゴや色を使用してコンテンツを調整し、すべての出力でブランドの一貫性を確保できます。
HeyGenは即時ビデオ更新に適したブラウザベースのビデオエディターですか？
もちろんです。HeyGenは完全に「ブラウザベースのエディター」として機能し、動的なコンテンツのための理想的な「インスタントアップデートビデオメーカー」です。その直感的なドラッグアンドドロップインターフェースにより、ウェブブラウザから直接迅速なビデオ制作が可能です。