インスタントアップデートビデオメーカー: 簡単で迅速なビデオ作成

ソーシャルメディアや会社のニュースのためのプロフェッショナルなビデオアップデートを手軽に作成。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速なコンテンツを提供します。

ITプロフェッショナル向けに1分間の技術更新ビデオを作成し、新しいシステム統合について詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンで図解が豊富であり、HeyGenの音声生成機能を使用して、複雑なプロセスを正確に説明するプロフェッショナルなナレーションを補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザーを対象に、ステップバイステップで主要な機能をデモンストレーションする90秒の指導ビデオを開発します。音声スタイルは明確で指導的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、詳細なガイドを音声ナレーションに変換し、ビデオエディター内で同期された字幕で明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームとプロダクトマネージャーをターゲットにした、ソーシャルメディアキャンペーン用の45秒の鮮やかな即時更新ビデオをデザインし、新しい製品機能を発表します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速な開発を行い、さまざまなソーシャルメディアビデオ用にアスペクト比のリサイズとエクスポートを行うダイナミックなビジュアルスタイルを採用します。
サンプルプロンプト3
全社従業員向けに2分間のトレーニングビデオを制作し、新しいコンプライアンス手順と一般的な会社の更新を概説します。ビジュアルと音声スタイルはプロフェッショナルで権威あるものであり、HeyGenのAIアバターを使用して部門間で一貫したメッセージを提供し、関連するビジュアルのためのメディアライブラリ/ストックサポートを備えています。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インスタントアップデートビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターで、あらゆるプラットフォーム向けにプロフェッショナルなビデオアップデートを迅速に生成し、時間と労力を節約します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
テキストやスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けて、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、言葉を魅力的なビジュアルコンテンツに瞬時に変換します。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選択
ブランドとメッセージに合ったプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートとシーンから選択し、アップデートに洗練された外観を確保します。
3
Step 3
字幕とナレーションを追加
字幕/キャプション機能を活用して、ビデオに字幕を追加し、メッセージがより広い視聴者に響くようにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ソーシャルメディアビデオや他のプラットフォームに最適化されたビデオをエクスポートし、世界に向けて即時アップデートを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなトレーニングとオンボーディング

AI生成ビデオでトレーニングプログラムやオンボーディングプロセスを強化し、知識の保持と従業員のエンゲージメントを向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成とビデオ編集をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。ユーザーは複雑な編集スキルを必要とせずに、高品質なビデオを簡単に作成でき、その高度なAI機能を活用します。

HeyGenはテキストを高度な機能を持つプロフェッショナルなビデオに変換できますか？

はい、HeyGenは「テキストをビデオに」簡単に変換し、プロフェッショナルなナレーションと自動的に「字幕を追加」する機能を提供します。この強力な機能により、メッセージが明確かつ魅力的に視聴者に届けられます。

HeyGenでのビデオ作成にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは多様な「ビデオテンプレート」と強力なブランディングコントロールを使用して「ビデオ作成」のための広範なカスタマイズを提供します。ユーザーはカスタムロゴや色を使用してコンテンツを調整し、すべての出力でブランドの一貫性を確保できます。

HeyGenは即時ビデオ更新に適したブラウザベースのビデオエディターですか？

もちろんです。HeyGenは完全に「ブラウザベースのエディター」として機能し、動的なコンテンツのための理想的な「インスタントアップデートビデオメーカー」です。その直感的なドラッグアンドドロップインターフェースにより、ウェブブラウザから直接迅速なビデオ制作が可能です。