AIガイドのためのインストールチュートリアルビデオジェネレーター

AI音声を使用してスタジオ品質のインストールビデオを自動生成し、貴重な時間を節約し、高品質なドキュメンテーションを確保します。

HeyGenの音声生成を使用して、新しいユーザーが複雑なソフトウェアアプリケーションを設定する際の2分間の包括的なインストールチュートリアルビデオを開発し、クリーンでステップバイステップのビジュアルとプロフェッショナルなAI音声スタイルで技術的なオンボーディングの明確さを確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、顧客向けチームのための45秒のダイナミックなソフトウェアアプリケーションビデオを制作し、新機能を魅力的なビジュアルとエネルギッシュなオーディオスタイルで強調し、AIビデオジェネレーターがどのように自動化を実現するかを紹介します。
サンプルプロンプト2
HeyGenのAIアバターと字幕/キャプションを利用して、内部チーム向けに1分間のビデオドキュメンテーションを作成し、新しいワークフローを説明し、明確で教育的なビジュアルスタイルと親しみやすいAI音声で理解と編集、カスタマイズを促進します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、忙しい開発者やITプロフェッショナル向けに30秒の簡潔な情報ビデオを設計し、一般的なトラブルシューティング手順を迅速に示し、直接的で情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルで高品質なドキュメンテーションを提供し、時間を節約します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インストールチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してプロフェッショナルなステップバイステップのインストールガイドを簡単に作成し、ビデオドキュメンテーションプロセスを効率化し、明確さと効率を向上させます。

1
Step 1
チュートリアルを作成
スクリプトを入力して「インストールチュートリアルビデオジェネレーター」を生成し、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用します。
2
Step 2
音声を生成
「音声生成」を使用して、テキストから明確で一貫した「AI音声」を追加し、プロフェッショナルなナレーションでビデオを強化します。
3
Step 3
シーンをカスタマイズ
事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用して、ビデオの視覚的な魅力とコンテンツを洗練し、「編集とカスタマイズ」を行います。
4
Step 4
エクスポートと共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォーム向けに「ソフトウェアアプリケーションビデオ」を最終化し、配信の準備を整え、「公開と共有」を行います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チュートリアルのハイライトを迅速に共有

.

詳細なチュートリアルから魅力的な短いビデオクリップを迅速に作成し、ソーシャルメディアでのクイックチップと幅広いコンテンツ配信を促進します。

よくある質問

HeyGenはインストールチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、画面を録画し、ステップバイステップの説明を自動生成することで、インストールチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化します。この自動化により、高品質なビデオドキュメンテーションのための時間と労力が大幅に削減され、チームの時間を節約します。

AI生成のチュートリアルビデオを特定のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはAIチュートリアルビデオの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドガイドラインに合わせることができます。ロゴやブランドカラーを統合し、さまざまなテンプレートを利用し、AIアバターと豊富なメディアライブラリでスタジオ品質のドキュメンテーションを強化できます。

HeyGenはソフトウェアアプリケーションビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、専用のChrome拡張機能を提供し、画面の操作を簡単に録画して詳細なソフトウェアアプリケーションビデオを作成できます。AI音声と自動字幕と組み合わせることで、包括的なビデオドキュメンテーションを効率的かつプロフェッショナルに制作できます。

HeyGenは顧客向けチームのためにビデオドキュメンテーションと共有をどのように自動化しますか？

HeyGenは、テキストからビデオの生成から最終的なエクスポートまで、ビデオドキュメンテーションプロセスの多くを自動化し、優れたAIビデオジェネレーターとなっています。これにより、顧客向けチームは高品質でスタジオ品質のビデオを迅速に作成し、公開することができ、時間を大幅に節約し、コミュニケーションを改善します。