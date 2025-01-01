インストールガイドビデオメーカーで簡単なハウツービデオを作成
AIアバターを使って、ハウツーガイドを魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした新しいオンライン生産性ツールを紹介する1分間のチュートリアルビデオを開発し、親しみやすくフレンドリーなビジュアルスタイルで、インターフェースのナビゲート方法を説明する明確なAIアバターをフィーチャーします。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、このハウツーガイドをすべての学習者にアクセス可能にします。
人気のDIYホームガジェットの組み立てに関する45秒の指導ビデオを制作し、ホビイストやDIY愛好家を対象に、ダイナミックで明るいビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を特徴とします。このクイックガイドは、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを効果的に使用して、明確でテンポの速いビジュアルを提供します。
企業の従業員を対象にした会社の新しい内部CRMシステムに関する2分間のトレーニングビデオを設計し、フォーマルで洗練されたビジュアルスタイルと一貫したブランディングを採用し、明確さに焦点を当てます。この包括的な作品は、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調し、詳細な指示を効率的に変換し、さまざまな内部プラットフォーム用にアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして指導ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやAIボイスオーバーを含む高度なAIツールを活用して、テキストをプロフェッショナルな「ハウツービデオ」や「製品チュートリアル」に迅速に変換します。これにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに、高品質な「トレーニングビデオ」を効率的に制作できます。
HeyGenはスクリプトからビデオコンテンツを生成できますか？
もちろんです。HeyGenの「AIスクリプトジェネレーター」を使用すると、テキストをリアルな「AIボイスオーバー」と「AIアバター」を使って魅力的な「チュートリアルビデオ」に直接変換できます。これにより、包括的な「ハウツーガイド」や「インストールガイドビデオメーカー」コンテンツの作成プロセスが簡素化されます。
HeyGenビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、さまざまな「ビデオテンプレート」と「オンラインビデオエディター」を通じて、ブランドに合わせた広範なカスタマイズを提供します。ロゴを組み込んだり、ブランドカラーを選んだり、HeyGenの「キャプション」や異なるアスペクト比を利用して、洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。
HeyGenは画面コンテンツをキャプチャするツールを提供していますか？
HeyGenは主にAIを活用したビデオ生成に焦点を当てていますが、プラットフォームは既存のアセットとシームレスに統合され、画面録画をアップロードして「ハウツービデオ」や「指導ビデオ」を強化できます。「AIビデオ作成プラットフォーム」は、「AIボイスオーバー」や「キャプション」を追加して、完全な「チュートリアルビデオメーカー」体験を提供します。