簡単なインストールガイドのための説明動画メーカー

ドラッグ＆ドロップエディターとリアルなAIアバターを使用して、明確なステップバイステップのインストール動画を制作します。

苦労している中小企業のオーナーの皆さん、次の45秒の説明動画を簡単に作成し、複雑な製品のインストールを簡素化しましょう。この明るく魅力的なアニメーション動画は、親しみやすく元気なナレーションとリアルなAIアバターを特徴としており、視聴者を惹きつけ、エンゲージメントを高め、複雑な指示を明確で実行可能なステップに変えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングのプロの皆さん、長い動画制作に疲れていませんか？次の製品発表のために、瞬時に注目を集める30秒のダイナミックなアニメーション説明動画を制作しましょう。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、現代的でテンポの速いモーショングラフィックススタイルを実現し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションでコンテンツ制作プロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
複雑な技術的概念を解き明かしたい教育者やトレーナーの皆さん、すべての詳細を明確にする60秒の説明動画を作成しましょう。このクリーンで情報豊かなホワイトボードアニメーションは、HeyGenのナレーション生成機能によってシームレスに生成された落ち着いた明瞭なナレーションと組み合わさり、学生や研修生にメッセージを理解し記憶させます。
サンプルプロンプト3
テックスタートアップの皆さん、最先端の40秒AI説明動画を開発してコンテンツ戦略を加速させましょう。洗練されたミニマリストデザインと自信に満ちたエネルギッシュなナレーションで、HeyGenは強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、細心の注意を払って作成されたスクリプトを直接動画に変換し、迅速な反復と展開を可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インストール説明動画メーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームで魅力的なインストール説明動画を迅速に作成します。複雑な指示を簡素化し、視聴者の理解を深めます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
テキストを入力するか、動画スクリプトを直接アップロードして始めましょう。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、効果的な説明動画のためにあなたの言葉を視覚的な物語に変えます。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択する
インストールプロセスを視聴者に案内するために、多様なAIアバターから選択します。魅力的なアニメーション説明動画のために、すぐに使えるテンプレートでビジュアルを強化します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加する
高度なナレーション生成機能を使用して、自然な音声のナレーションを生成します。ロゴやカラーを含むカスタムブランディングコントロールで動画をパーソナライズします。
4
Step 4
説明動画をエクスポートする
説明動画制作を完了します。さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、高品質のコンテンツを共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なインストール手順を明確にする

AIを活用して複雑なインストールプロセスを明確で理解しやすい説明動画に変換し、ユーザーの理解を深め、サポートの問い合わせを減少させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAI動画プラットフォームは、ユーザーが高品質の説明動画を簡単に制作できるようにします。リアルなAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、複雑な動画制作なしでアイデアを実現します。

HeyGenは説明動画制作のためにどんなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、豊富な動画テンプレートとカスタマイズ可能なシーン、リアルなAIアバターを提供し、クリエイティブな説明動画制作を効率化します。ブランドの特定の要素を簡単に統合して、洗練された最終製品を作成できます。

HeyGenでアニメーション説明動画を作るのは簡単ですか？

はい、HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用すると、誰でも簡単にアニメーション説明動画を作成できます。動画スクリプトから直接リアルなナレーションを生成し、数分でプロフェッショナルなコンテンツを制作します。

HeyGenを使用して説明動画をブランドのアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴやブランドカラーをすべての説明動画に組み込むためのブランドコントロールを含む広範なカスタマイズを可能にします。コンテンツが常に独自のプロフェッショナルなイメージを反映することを保証します。