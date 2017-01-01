インスタグラムプロモビデオジェネレーター: リールと広告を素早く作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを使用して、すべてのマーケティングキャンペーンに驚くべきインスタグラムプロモビデオを迅速にデザインします。

新製品を発売する小規模ビジネスオーナー向けに、現代的でクリーンなグラフィックとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とする30秒のプロモーションビデオをデザインしてください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、ターゲットオーディエンスを魅了する魅力的な「プロモビデオ」を迅速に作成しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケター向けに、目を引くAI生成ビジュアルと簡潔でインパクトのあるボイスオーバーを紹介する45秒のダイナミックな広告キャンペーンを制作してください。この「AIビデオジェネレーター」体験では、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、テキストプロンプトを魅力的な物語に変え、「ボイスオーバー生成」を含めてクリアな音声を提供します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイター向けのフラッシュセールを宣伝する15秒のインスタグラムリールを、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様な「ストック写真とビデオ」を使用して、テンポの速いビジュアルリッチなものにしてください。トレンディなバックグラウンドミュージックとクリアなオンスクリーン「字幕/キャプション」で、ソーシャルメディアユーザーの注意をすばやく引きつけましょう。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーやブランド代表者向けに、プロフェッショナルで魅力的な「AIアバター」が複雑な製品機能を説明する60秒の説明ビデオを開発してください。この「プロモビデオメーカー」コンテンツは、クリアで明確な「ボイスオーバー生成」を特徴とし、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を通じてさまざまなソーシャルチャネルに適したものにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インスタグラムプロモビデオジェネレーターの使い方

あなたのアイデアを魅力的なコンテンツに変え、オーディエンスを魅了する高品質のインスタグラムプロモビデオを迅速かつ簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか、ゼロから始める
プロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートから選ぶか、「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を活用して、書かれたコンテンツから初期シーンを生成し、プロモビデオの迅速なスタートを切りましょう。
2
Step 2
ビデオコンテンツをカスタマイズ
選んだテンプレートやシーンをパーソナライズし、自分のビジュアルをアップロードするか、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」から要素を統合します。「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用して、色やフォントを調整し、統一感のある外観を作りましょう。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加して強化
「ボイスオーバー生成」機能を利用して、テキストを自然な音声に変換し、プロモビデオを魅力的な音声で高めましょう。直感的な編集ツールを使用して、ビジュアルとタイミングを洗練させます。
4
Step 4
インスタグラム用にエクスポート
ビデオを完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、インスタグラムの投稿やリールに完璧にサイズ調整します。その後、デバイスに直接高品質の出力をダウンロードし、共有の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声プロモーション

.

AI駆動のビデオを通じて、信頼を築き、インスタグラムでのコンバージョンを促進するために、顧客の成功事例や証言を魅力的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIビデオジェネレーターを活用してスクリプトをダイナミックなコンテンツに変換することで、魅力的なプロモーションビデオを効率的に作成する力を提供します。プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、AIビジュアル、カスタマイズ可能なボイスオーバーを活用して、オーディエンスに響く魅力的なビデオを作成しましょう。

HeyGenがインスタグラムプロモビデオジェネレーターとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、インスタグラムのようなプラットフォームに最適化された魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するためのシームレスなツールを提供するため、インスタグラムプロモビデオジェネレーターとして理想的です。適切なチャネルに合わせてビデオを簡単にリサイズし、高品質のエクスポートを利用して、コンテンツが際立ち、より広いオーディエンスに届くようにします。

HeyGenはマーケティングキャンペーンのためのビデオ編集プロセスを簡素化できますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターとAI駆動のツールを通じて、マーケティングキャンペーンのためのビデオ編集プロセスを簡素化します。これにより、自動化されたコンテンツ作成が可能になり、強力な編集ツールを使用してカスタムビデオを迅速かつ効率的に制作し、クリエイティブチームの時間を節約します。

HeyGenはどのようにしてダイナミックなビジュアルと魅力的なボイスオーバーをAIで生成しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストプロンプトから直接ダイナミックなビジュアルを生成し、自然な音声のボイスオーバーを作成します。これにより、書かれたスクリプトを没入感のあるビデオ体験に変えます。さらに、AI生成のアニメーションテキストと包括的なストック写真とビデオのライブラリを使用して、独自のコンテンツをさらに強化します。