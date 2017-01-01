Instagramコンテンツビデオメーカーでエンゲージメントを向上

Instagramリールやストーリーに合わせて簡単にビデオをリサイズし、毎回完璧にフィットし高品質なエクスポートを実現します。

苦労している小規模ビジネスオーナーの皆さん、HeyGenを使ってInstagramコンテンツ用の魅力的な1分間のビデオを作成しましょう。AIアバターとボイスオーバー生成を活用して、製品やサービスをクリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルで説明し、聴衆を引き込むアップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターの皆さん、注目を集める美しい45秒のInstagramリールを素早く制作しましょう。HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、トレンディなバックグラウンドミュージックと共にダイナミックで視覚的に魅力的なコンテンツを作成し、この強力なドラッグ＆ドロップエディターでビデオ制作プロセスを簡単かつ効果的にします。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルの皆さん、90秒の情報ビデオで高度なビデオ編集ツールを示し、Instagramビデオエディターワークフローを効率化しましょう。HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートが、さまざまなInstagramフォーマットに対応した多用途なコンテンツをどのように作成するかを、洗練された機能的なビジュアルスタイルで中立的なバックグラウンドミュージックと直接的なボイスオーバーで紹介します。
サンプルプロンプト3
ブランドやインフルエンサーの皆さん、Instagram用の素晴らしいビデオを作成するためにデザインされた洗練された30秒のクリップでプロモーションビデオを向上させましょう。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスし、アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、高品質でプロフェッショナルな出力を実現し、シネマティックなバックグラウンドミュージックと洗練されたビジュアルスタイルで提供します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Instagramコンテンツビデオの作成方法

迅速で効果的なコンテンツを作成するために設計された直感的なエディターで、Instagramリールやストーリー用の魅力的なビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
メディアをアップロード
プロジェクトを開始するために、フッテージをインポートするか、広範なメディアライブラリ/ストックサポートから選択します。
2
Step 2
クリエイティブな編集を適用
ドラッグ＆ドロップエディターを使用してシーンを配置し、クリップをトリミングし、スムーズなトランジションを適用して、Instagramのどのフォーマットにも合わせたビデオを作成します。
3
Step 3
AI駆動の要素を追加
AIアバター、ダイナミックなテキスト-to-ビデオ、またはボイスオーバー生成などの高度な機能を使用して、ビデオにプロフェッショナルなタッチを加えます。
4
Step 4
高品質なコンテンツをエクスポート
作成を完了し、4Kエクスポートオプションを含む高解像度でエクスポートし、Instagramコンテンツが鮮明でプロフェッショナルに見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例をスポットライト

顧客の声を説得力のある魅力的なAI駆動のビデオコンテンツに変換し、Instagramで信頼を築き、実際の成果を示します。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的なInstagramコンテンツビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ユーザーが魅力的なInstagramビデオを迅速に作成できるようにします。使いやすいInstagramテンプレートを提供し、ビデオ作成アプリのプロセスを簡素化し、あらゆるコンテンツニーズに対応する効率的なInstagramビデオメーカーです。

HeyGenはInstagram特有のフォーマットにどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、Instagramリールやストーリーに完璧に合わせたコンテンツを作成するための強力なビデオ編集ツールを提供します。さまざまなアスペクト比にビデオを簡単にリサイズし、4Kエクスポートオプションを含む高品質なエクスポートを実現し、Instagramビデオをプロフェッショナルでウォーターマークなしにします。

HeyGenはInstagramビデオのキャプションとボイスオーバーを自動化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、Instagramのエンゲージメントに不可欠な自動キャプションでコンテンツ作成を効率化します。また、ボイスオーバー生成とテキスト-to-スピーチ機能を提供し、Instagramビデオにダイナミックなナレーションや音響効果を簡単に追加できます。

HeyGenのインターフェースはInstagramコンテンツ作成にどれほど使いやすいですか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、どんなInstagramコンテンツクリエイターにとっても非常に使いやすいです。このビデオ作成アプリは、AIアニメーションの追加や事前デザインされたInstagramテンプレートの利用を簡素化し、迅速でプロフェッショナルな結果を提供します。