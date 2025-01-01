Instagram広告ビデオメーカーで迅速かつ魅力的な広告を
素晴らしい、すぐに使えるテンプレートでInstagram広告のパフォーマンスを向上させ、迅速かつ効果的なビデオキャンペーンを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングの専門家やコンテンツクリエイターは、この洗練された45秒のデモンストレーションでAIビデオ広告メーカーの革新的な機能を発見します。モダンでプロフェッショナルな美学を持ち、スムーズなトランジションと明確で明瞭なナレーションを特徴とするこのビデオは、「スクリプトからのテキストをビデオに変換する」プロセスを示し、魅力的な「AIアバター」を使用してマーケティングメッセージを生き生きとさせ、魅力的なビデオ広告を簡単に作成できる方法を紹介します。
広告代理店や経験豊富なマーケター向けに、カスタマイズされたビデオ広告を作成するための60秒の魅力的なチュートリアルを制作します。ビジュアルスタイルは詳細でダイナミックであり、エネルギッシュで現代的なバックグラウンドミュージックが、あらゆるビデオ広告メーカーに利用可能な強力なツールを強調します。「ボイスオーバー生成」の精度と「字幕/キャプション」の自動追加を紹介し、さまざまなプラットフォームで最大のインパクトを与えるためにプロジェクトを完璧に調整し強化します。
この15秒のプロモーションクリップは、eコマースブランドやソーシャルメディアマネージャー向けに設計されており、ビデオ広告の高品質なエクスポートをシームレスに達成するプロセスを鮮やかに強調します。速いペースでインパクトのあるビジュアルスタイルを期待し、大胆なグラフィックとキャッチーで記憶に残るジングルを利用し、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」がコンテンツを豊かにし、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が広告をどのソーシャルメディアプラットフォームでも完璧に見せる方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてInstagram広告メーカーとして機能しますか？
HeyGenは、AIを活用したツールと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、Instagram用のビデオ広告を簡単に作成できるようにします。すぐに使えるテンプレートを活用して、クリエイティブなプロセスを開始し、迅速に魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenで作成したビデオ広告をカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは強力な編集ツールを提供しており、AIアバターの統合、ボイスオーバーの追加、テキストプロンプトからのスクリプトの微調整など、ビデオ広告を深くカスタマイズできます。ブランドのビジョンに合わせてあらゆる側面を調整できます。
HeyGenが効率的なAIビデオ広告メーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、直感的な編集ツールと豊富なメディアライブラリを使用して、プロフェッショナルなビデオ広告を迅速に生成できるように、全体の制作プロセスを合理化します。AIの機能により、スクリプトを高品質なビジュアルコンテンツに変換し、迅速なターンアラウンドタイムを保証します。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの高品質なエクスポートをサポートしていますか？
はい、HeyGenは、すべてのInstagram広告ビデオメーカーの作品を高品質なフォーマットでエクスポートし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化します。Instagramの要件に合わせてアスペクト比を簡単に調整し、最大のインパクトを与えます。