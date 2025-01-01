プロフェッショナル向けのNo.1検査基盤ビデオメーカー

複雑なデータを明確でナレーション付きのデジタルレポートに簡単に変換し、スクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオで実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
物件管理者やビジネスオーナーを対象に、リモート検査の効率性と信頼性を強調した45秒のダイナミックなビデオレポートを開発してください。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを駆使し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を使用して生成されたアップビートなナレーションを伴い、合理化された検査ワークフローの利点を効果的に示します。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアント、例えば住宅所有者や不動産エージェントを対象に、デジタルレポートの一部として包括的な検査ビデオを受け取る価値を紹介する30秒の魅力的なプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで説得力があり、プロフェッショナルにブランド化されており、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を利用してアクセシビリティを向上させ、重要なメッセージを強調します。
サンプルプロンプト3
経験豊富な検査チーム向けに、バーチャル検査の高度な技術を示す90秒の集中トレーニングビデオを設計してください。このビデオは、詳細で技術的なビジュアルアプローチと洗練されたアニメーションを必要とし、HeyGenの「AIアバター」を通じて生成された権威あるAIアバターによってナレーションされ、カスタマイズ可能なテンプレートの実用性を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

検査基盤ビデオメーカーの仕組み

複雑な検査データを明確で魅力的なビデオレポートにAIの効率で変換し、一貫したコミュニケーションとブランドの整合性を確保します。

1
Step 1
検査ナラティブを作成
包括的な検査ノートと発見を入力します。私たちのテキスト-to-ビデオ機能がこのコンテンツを自動的にビデオのスクリプトに変換します。
2
Step 2
ビジュアルエージェントを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択してレポートを強化します。これらのバーチャルプレゼンターがあなたの検査ナラティブを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ボイスオーバーナレーションを追加
プロフェッショナルなオーディオでビデオを高めます。高度なボイスオーバー生成機能が明確なナレーションを追加し、コンテンツを魅力的な指示に変えます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
包括的な検査ビデオを簡単に共有できるように準備します。エクスポート前に自動的に字幕/キャプションを生成してアクセシビリティを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な検査ビデオサマリー

デジタルレポートや効率的なステークホルダーコミュニケーションに理想的な、検査結果の明確でナレーション付きのビデオサマリーを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の検査ビデオレポートを強化できますか？

HeyGenは、あなたの検査データを動的でナレーション付きのビデオレポートに変換します。高度なAIを使用して、テキスト-to-ビデオ機能やAIアバターを活用し、発見を明確に伝え、検査ビデオをより魅力的でプロフェッショナルにします。

HeyGenは検査プロトコルビデオ用のカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは検査プロトコルの指導ビデオを含むさまざまなユースケースに特化したカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。私たちのクリエイティブエンジンを使用してブランドコントロールを適用し、あなたのプロフェッショナルなイメージに合った検査基盤ビデオメーカーのコンテンツを確保します。

HeyGenでバーチャル検査ビデオを作成する際にAIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、カメラを必要とせずにスクリプトやナレーション付きコンテンツを生き生きとさせるAIビデオエージェントとして機能します。プロフェッショナルな外観のバーチャル検査、トレーニングビデオ、リモート検査を作成するのに理想的で、一貫性のある魅力的なプレゼンテーションを提供します。

HeyGenは検査ワークフローのための包括的な指導ビデオにテキストスクリプトを変換できますか？

もちろんです。HeyGenは、強力なテキスト-to-ビデオとボイスオーバー生成機能を通じて、テキストスクリプトを直接高品質な指導ビデオやトレーニングビデオに変換することに優れています。これにより、あらゆる検査ワークフローやデジタルレポートの詳細なビジュアルガイドの作成が効率化されます。