インサイトビデオメーカー: データをダイナミックなストーリーに変換

AIを活用したプラットフォームで、製品データを魅力的なビジュアルストーリーに変換し、リアルなAIアバターを使って動画を作成します。

エンジニアや開発者仲間のために、AIアバターを活用して複雑なソフトウェアアーキテクチャを明確に説明する1分間の技術解説ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的にし、プロフェッショナルで権威あるAIナレーションを用いて、このAIプラットフォームの最大限の理解を促進します。

サンプルプロンプト1
新しい技術者向けに特定のプロセスやツールを示す2分間のトレーニングモジュールを開発してください。ビデオは指導的で魅力的なビジュアルスタイルを持ち、明確な画面上のテキストオーバーレイとクリアなAIナレーションで構成され、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してビデオ作成を迅速化します。
サンプルプロンプト2
データ分析チームが四半期ごとのパフォーマンス指標を経営陣向けの90秒間のインサイトビデオに凝縮するにはどうすればよいでしょうか？洗練されたモダンなビジュアルスタイルで設計し、動的なデータビジュアライゼーションを組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して製品データの主要な発見を明確に提示する魅力的なビデオにします。
サンプルプロンプト3
ユーザーコミュニティ向けに新機能やプラットフォームの改善を発表する75秒間の技術アップデートビデオを制作してください。モダンでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、大胆なグラフィックと魅力的なAIボイスを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してこのビデオ作成プロセスをAIプラットフォーム上で効率化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インサイトビデオの作成方法

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、生データとインサイトを魅力的なビデオに変換し、複雑な情報をどんなオーディエンスにもわかりやすく魅力的に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
プラットフォームに生のインサイトやスクリプトを貼り付けてください。これにより、スクリプトからのテキストをビデオに変換するプロセスが始まり、ダイナミックなビデオの基盤が形成されます。
2
Step 2
AIアバターを選択する
インサイトを伝えるためにAIアバターを選択し、メッセージを強化します。ブランドやストーリーに完璧にマッチするように外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルとシーンを追加する
事前にデザインされたテンプレートやシーンを活用するか、自分のメディアをアップロードして、関連するビジュアル、チャート、画像を統合し、インサイトを効果的に示します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
完成したインサイトビデオを正確性のために確認します。満足したら、ターゲットオーディエンスへの配信準備が整った形式でエクスポートし、ビデオ作成を拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客インサイトと成功事例を紹介

顧客のフィードバックや成功データを強力で魅力的なビデオ証言に変換し、信頼を築き、価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用したプラットフォームで、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、先進的なAIアバターとAIナレーションを使用してビデオ作成を効率的に拡大します。これにより、さまざまなニーズに対応したビデオ作成が可能になります。

HeyGenは多様なプラットフォーム向けの魅力的なビデオ作成を支援しますか？

もちろんです。HeyGenは、製品広告からソーシャルメディアコンテンツまで、多様なニーズに対応した魅力的なコンテンツを生成することができます。豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用し、字幕やキャプションなどの機能もサポートしています。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術ツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズのための強力な技術ツールを提供しており、カスタマイズ可能なAIアバター、先進的なナレーション生成、字幕やキャプションの自動追加が可能です。また、ストックメディアやブランディングコントロールを利用してプロフェッショナルな結果を得ることができます。

HeyGenは長編ビデオ作成や多言語対応に適していますか？

はい、HeyGenは短編および長編ビデオプロジェクトの両方をサポートしており、汎用性の高いAIビデオジェネレーターです。また、複数の言語でコンテンツを生成する機能を提供しており、リーチとコミュニケーションの可能性を広げます。