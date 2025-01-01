今月の革新者ビデオメーカー：卓越性を祝う
実績を披露するための使いやすいテンプレートとシーンを使用して、革新者の認識ビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
AIアバターを使用して新しい製品機能を紹介する、潜在的な顧客向けの30秒のソーシャルメディア発表を作成します。モダンでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、画面上のテキストを明確にし、親しみやすい声でナレーションを行います。この短いビデオは、HeyGenの「AIアバター」を活用して情報を簡潔かつ効果的に伝え、InstagramやLinkedInのようなプラットフォームに最適です。
年次ガラの最高の瞬間を捉えた、イベント参加者と受賞者向けの60秒の「アワードセレモニービデオメーカー」ハイライトリールを制作します。美しいビジュアルと感動的なオーケストラのスコアを組み合わせたエレガントでインスパイアリングな美学を持たせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み込んで、背景要素を豊かにし、祝賀の視覚的インパクトを高めます。
外部の利害関係者とブランドマネージャーをターゲットにした、今後のマーケティングキャンペーンのための洗練された40秒の「オンブランドビデオ」プロモーションピースを開発します。このビデオは、確立されたブランドガイドラインに一致する洗練されたビジュアルデザインを要求し、権威あるが魅力的な声でナレーションを行います。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、マーケティングコピーを簡単に魅力的なビジュアルストーリーに変換し、ブランドアイデンティティを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして素晴らしいアワードセレモニービデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルで魅力的なアワードセレモニービデオを制作することを可能にします。ブランドを簡単に組み込むことができ、「今月の革新者」の認識を視覚的に魅力的にすることができます。
HeyGenが高度なAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをビデオに変換するインテリジェントな自動化とリアルなAIボイスを使用して、先進的なAIビデオメーカーとして際立っています。その強力なテキストからビデオへの生成機能は、効率的に高品質なビデオを制作することを可能にします。
HeyGenはマーケティング用の魅力的な製品説明ビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンのためのダイナミックな製品説明ビデオを作成するのに最適です。AIアバターとカスタマイズ可能なアニメーションを使用して、製品の特徴を効果的に強調する魅力的な「トーキングヘッド」ビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはどのようにしてビデオをブランドに合ったものにし、アクセス可能にしますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーを組み込んで一貫したブランドビデオを作成するための強力なブランディングコントロールを提供します。さらに、AIビデオ翻訳と字幕生成機能により、グローバルな視聴者に対するアクセス性を向上させます。