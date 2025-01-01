革新トレーニングビデオジェネレーター：AIでL&Dを強化
オンボーディングとL&Dのためのプロフェッショナルトレーニングビデオを迅速に制作。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能がコンテンツ作成を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソフトウェア開発者向けに、HeyGenのテキストからビデオへのAIが複雑なドキュメントを魅力的なAIトレーニングビデオに変換する力を紹介する90秒の技術チュートリアルをデザインしてください。このビデオは、コードスニペットやフローチャートがスムーズに移行するダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、各ステップを詳細に説明する明確で熱意あるAIボイスが強化します。
HRプロフェッショナル向けに、HeyGenのAIアバターを活用して革新的なトレーニングビデオジェネレーターのためのインパクトのあるコンテンツを提供する方法を示す2分間の指導ビデオを制作してください。美的感覚はプロフェッショナルで励みになるもので、多様なAIアバターが画面上のデータビジュアライゼーションと対話し、専門的なAIボイスが高度な概念を明確に説明します。
小規模ビジネスオーナーを対象に、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなビデオ作成を簡単に達成できる方法を示す45秒の簡潔なプロモーションビデオを開発してください。ビデオはエネルギッシュで力強いビジュアルスタイルを持ち、さまざまなテンプレートの使用法を示すクイックカットがあり、簡潔な利点を提供するアップビートなAIボイスが強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なテキスト-to-ビデオAIを活用し、ユーザーがスクリプトを魅力的なAIトレーニングビデオに簡単に変換できるようにします。このAIビデオジェネレーターは、コンセプトから最終出力までの全プロセスを効率化します。
HeyGenはリアルなAIアバターとAIボイスオーバーをトレーニングコンテンツに組み込むことができますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターとAIボイスオーバーを統合して、魅力的でパーソナライズされたトレーニングビデオを作成することができます。これにより、コンテンツが生き生きとし、全体的なビデオ作成体験が向上します。
HeyGenが理想的な革新トレーニングビデオジェネレーターである技術的特徴は何ですか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを備えた強力なAIビデオエディターを提供し、ダイナミックな革新トレーニングビデオを制作する力を与えます。これらの技術的能力により、学習と開発のニーズに対して高品質で一貫したコンテンツが保証されます。
HeyGenは既存のシステムにAIビデオ作成を統合するためのAPIを提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIビデオ作成機能をワークフローにシームレスに統合するためのAPIを提供しており、AIトレーニングビデオの制作を自動化するのに理想的です。これにより、手作業の労力とビデオ制作コストを大幅に削減できます。