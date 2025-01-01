魅力的なプレゼンテーションのためのイノベーションレポートビデオメーカー
イノベーションレポートを魅力的な動画に変換します。AIアバターを活用してマーケティング専門家を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに、新しいソフトウェアリリースの革新的な機能を強調する90秒の製品動画を開発します。この動画は、現代的で視覚的に魅力的であり、HeyGenのダイナミックなAIアバターを使用して、主要な機能を親しみやすく情報豊富なトーンで説明し、ソーシャルメディアでの高い影響力を確保します。
リーダーシップとビジネス開発チーム向けに、将来の技術的方向性を概説する2分間のイノベーション戦略動画を制作します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、戦略的で影響力のあるビジュアルスタイルを使用し、自動生成された字幕と洗練された背景音楽を伴って明確さを確保します。
技術ユーザーと製品マネージャーを対象にした45秒のAIビデオメーカーのデモンストレーションを生成し、新しいAI駆動プラットフォームの効率性を示します。ビジュアルスタイルは説明的であり、技術図や画面録画を組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して作成された正確で明確なナレーションで最大限の明瞭さをサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡単にしますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストスクリプトを洗練された動画に変換することで、AIビデオ作成を簡単にします。リアルなAIアバターを活用してメッセージを伝えることができ、HeyGenはどのプロフェッショナルにも直感的なAIビデオメーカーです。
HeyGenはビデオ制作プロセス全体を管理できますか？
もちろんです。HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。初期スクリプトの作成から最終出力の制作まで、HeyGenの強力なビデオエディターには、インテリジェントなボイスオーバー生成と自動字幕が含まれており、ワークフローを包括的に効率化します。
HeyGenでどのようなプロフェッショナルビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、影響力のあるイノベーションレポートビデオ、説得力のある製品デモビデオ、イノベーション戦略ビデオのための戦略的コミュニケーションなど、多様なプロフェッショナルコンテンツを制作できます。私たちのプラットフォームは、さまざまなビジネスニーズに対応する多用途な製品ビデオメーカーとして機能します。
HeyGenはビデオのアクセシビリティとカスタマイズのための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはアクセシビリティとクリエイティブコントロールの両方を重視しています。自動字幕を簡単に追加して、より広い視聴者にリーチできます。また、私たちのプラットフォームは、数多くのビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、簡単にカスタマイズできます。