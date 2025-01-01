魅力的なプレゼンテーションのためのイノベーションレポートビデオメーカー

社内のステークホルダーを対象にした1分間のイノベーションレポート動画を作成し、チームの最新技術のブレークスルーを紹介します。この動画は、プロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して生成された明確で権威あるナレーションを用いて、複雑なアイデアを効果的に伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング専門家向けに、新しいソフトウェアリリースの革新的な機能を強調する90秒の製品動画を開発します。この動画は、現代的で視覚的に魅力的であり、HeyGenのダイナミックなAIアバターを使用して、主要な機能を親しみやすく情報豊富なトーンで説明し、ソーシャルメディアでの高い影響力を確保します。
サンプルプロンプト2
リーダーシップとビジネス開発チーム向けに、将来の技術的方向性を概説する2分間のイノベーション戦略動画を制作します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、戦略的で影響力のあるビジュアルスタイルを使用し、自動生成された字幕と洗練された背景音楽を伴って明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
技術ユーザーと製品マネージャーを対象にした45秒のAIビデオメーカーのデモンストレーションを生成し、新しいAI駆動プラットフォームの効率性を示します。ビジュアルスタイルは説明的であり、技術図や画面録画を組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して作成された正確で明確なナレーションで最大限の明瞭さをサポートします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

イノベーションレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIビデオメーカーを使用して、イノベーションレポートを魅力的な動画に簡単に変換し、洞察と戦略を明確に共有します。

1
Step 1
イノベーションレポートビデオを作成
AIビデオメーカーにイノベーションレポートのスクリプトや主要な発見を直接貼り付けます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストをダイナミックなビデオストーリーラインに即座に変換します。
2
Step 2
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
インテリジェントなボイスオーバー生成を利用して、レポートに明確で魅力的なナレーションを追加します。ブランドのトーンとスタイルに合った声を選択できます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連するビジュアルを組み込み、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用します。自動字幕を簡単に追加して、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
完成したレポートビデオをエクスポート
イノベーション戦略ビデオを完璧に仕上げます。最後に、アスペクト比のリサイズを含むエクスポートオプションを使用して、すべてのプラットフォームで洞察を共有します。

使用例

イノベーションレポートで社内コミュニケーションとトレーニングを強化

動的なAI駆動の社内コミュニケーションビデオを通じて、新しいイノベーション戦略と発見の従業員の理解と保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡単にしますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストスクリプトを洗練された動画に変換することで、AIビデオ作成を簡単にします。リアルなAIアバターを活用してメッセージを伝えることができ、HeyGenはどのプロフェッショナルにも直感的なAIビデオメーカーです。

HeyGenはビデオ制作プロセス全体を管理できますか？

もちろんです。HeyGenはエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。初期スクリプトの作成から最終出力の制作まで、HeyGenの強力なビデオエディターには、インテリジェントなボイスオーバー生成と自動字幕が含まれており、ワークフローを包括的に効率化します。

HeyGenでどのようなプロフェッショナルビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、影響力のあるイノベーションレポートビデオ、説得力のある製品デモビデオ、イノベーション戦略ビデオのための戦略的コミュニケーションなど、多様なプロフェッショナルコンテンツを制作できます。私たちのプラットフォームは、さまざまなビジネスニーズに対応する多用途な製品ビデオメーカーとして機能します。

HeyGenはビデオのアクセシビリティとカスタマイズのための機能を提供していますか？

はい、HeyGenはアクセシビリティとクリエイティブコントロールの両方を重視しています。自動字幕を簡単に追加して、より広い視聴者にリーチできます。また、私たちのプラットフォームは、数多くのビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供し、簡単にカスタマイズできます。