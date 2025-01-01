ダイナミックコンテンツのためのイノベーション強化ビデオメーカー

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、高品質のビデオ作成でコンテンツマーケティングを向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業向けに、ストーリーテリングを強化するための魅力的なAIアバターを使用した60秒のインストラクションビデオをデザインします。ビジュアルはクリーンでプロフェッショナルな美学を持ち、複雑なアイデアを説明するフレンドリーなアバターを使用し、プラットフォーム内で直接生成された明確で自信に満ちたナレーションを補完し、HeyGenの「AIアバター」機能のクリエイティブコンテンツ作成の力を示します。
サンプルプロンプト2
デジタルマーケターを対象にした、キャンペーン用の迅速なビデオ作成を求める30秒のトレンディなソーシャルメディア広告を作成します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用します。ビジュアルの提供はテンポが速く視覚的に魅力的で、人気の音楽とダイナミックなトランジションを取り入れ、ソーシャルメディアビデオが迅速に生成されカスタマイズできることを強調します。
サンプルプロンプト3
グローバルブランドがコンテンツマーケティングの取り組みを拡大することを目指した、洗練された90秒の製品紹介ビデオを想像してください。ビジュアルの旅はスリークで国際的に代表的で、多様なシナリオを特徴とします。オーディオは多言語のナレーション機能を優雅に示し、HeyGenの「ナレーション生成」機能を活用して、より広いオーディエンスに簡単にリーチします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イノベーション強化ビデオメーカーの仕組み

AIネイティブのコンテンツ作成プラットフォームを使用して、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに高め、効果的なコミュニケーションのためにビデオ制作を合理化します。

1
Step 1
ビジョンを作成
革新的なアイデア、スクリプト、またはコアメッセージをテキストからビデオへのスクリプトエディターに入力して始めます。プラットフォームはテキストをダイナミックなビデオアウトラインに変換し、イノベーション強化ビデオメーカーの基盤として機能します。
2
Step 2
プレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで明確なメッセージを伝えます。革新的なコンテンツのトーンとスタイルに完全にマッチするように、外見と声を調整します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
ロゴ、色、カスタムフォントのブランディングコントロールを利用して、会社のアイデンティティを統合します。イノベーション強化ビデオがブランドガイドラインにシームレスに一致し、一貫性のあるプロフェッショナルな出力を確保します。
4
Step 4
エクスポートと配信
さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、高品質のビデオを簡単に完成させます。ソーシャルメディアや内部チャネルでイノベーションに焦点を当てたコンテンツを共有し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

イノベーションの影響を紹介

新しいソリューションの成功した実施とそのポジティブな影響を強調する魅力的なAIビデオを作成し、信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのクリエイティブコンテンツ作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIネイティブのコンテンツ作成プラットフォームであり、直感的なツールとテンプレートを提供してクリエイティブコンテンツ作成プロセスを簡素化し、ユーザーが魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速かつ効率的に生成できるようにします。

HeyGenでどのようなAIアバターをビデオに使用できますか？

HeyGenは多様でリアルなAIアバターをビデオに統合することを可能にし、ストーリーテリングを強化し、人間の俳優を必要とせずにプロフェッショナルで高品質なビデオコンテンツを制作します。

HeyGenはテキストスクリプトを効率的に魅力的なビデオに変換できますか？

はい、HeyGenはAIビデオメーカーとして、テキストをシームレスにビデオに変換することに優れています。高度なナレーション生成を活用し、多言語サポートを利用して、スクリプトから直接洗練されたビデオコンテンツを制作できます。

HeyGenがイノベーション強化ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIネイティブのコンテンツ作成プラットフォームを活用してビデオ生成を自動化し加速することで、イノベーション強化ビデオメーカーとして機能します。これにより、コンテンツマーケティングからトレーニングやeラーニングビデオまで、さまざまなニーズに対してビデオの効率を大幅に向上させます。