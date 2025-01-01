イノベーションアライメントビデオメーカーで戦略を強化

テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換することで、チームのコラボレーションを強化し、市場投入までの時間を短縮します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

チームの生産性を向上させ、コミュニケーションを効率化する30秒の説明ビデオです。マーケティングチームやプロジェクトマネージャーを対象に、HeyGenが「自動ビデオメーカー」として「チームコラボレーション」を促進し、「ワークフロー」を最適化する「ユーザーフレンドリーなインターフェース」を持つことを強調します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで活気に満ち、クイックカットと画面上のテキストを活用し、アップビートなバックグラウンドトラックとクリアな「ボイスオーバー生成」を組み合わせて、事前にデザインされた「テンプレートとシーン」を使用する利点を伝えます。
「アイデアから実行まで」のギャップを埋め、実際の成果を促進する方法を発見してください。この60秒の指導ビデオは、R&D部門や製品開発者向けに設計されており、HeyGenの「コンテンツ再利用」の力を示し、魅力的なアップデートを作成し、「測定可能なインパクト」を確保します。ビジュアル的には、画面録画と関連する「メディアライブラリ/ストックサポート」映像を使用した明確で教育的な美学を採用し、アクセスしやすい「字幕/キャプション」と落ち着いた情報提供者のナレーションで強化します。
「アライメントの問題」に対処し、「運用上の課題」を正面から克服します。この40秒のソリューション指向のビデオは、「集合知」を活用して「迅速な意思決定」を行うことを求める組織向けに調整されています。一般的な課題の描写から明確な解決策への移行を特徴とし、HeyGenの柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してマルチプラットフォーム配信を行います。音声はやや陰鬱なトーンから楽観的で力強いメロディーに移行し、「AIアバター」がより大きなシナジーへの道を説明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

イノベーションアライメントビデオメーカーの使い方

AIを活用してイノベーションアライメントの取り組みを効率化します。プロフェッショナルなビデオを迅速に作成し、戦略を伝え、チームのコラボレーションを促進し、全員が同じ方向を向くようにします。

Step 1
スクリプトを作成
イノベーションアライメントのためのテキストスクリプトを入力します。AIを活用したビデオ作成機能により、テキストをダイナミックなビデオに変換します。
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのライブラリからメッセージを伝えるためのアバターを選びます。イノベーションアライメントにおいて、効果的にオーディエンスとつながるためにプレゼンターをパーソナライズします。
Step 3
ブランド要素を適用
ブランドの一貫性を確保するために、会社のロゴ、色、フォントをブランドテンプレートとブランディングコントロールを使用して適用します。これにより、イノベーションアライメントのメッセージを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに適した形式で簡単にエクスポートします。インパクトのあるビデオ作成を共有し、チーム全体でのアライメントを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なイノベーションアップデートとエンゲージメント

内部発表や外部プロモーションのために魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、新しい開発や進捗についてチームやクライアントに情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業向けのAIを活用したビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは、AIを活用したビデオ作成プラットフォームを提供し、自動ビデオメーカーとして制作時間を大幅に短縮します。これにより、チームはコンテンツの市場投入までの時間を短縮し、よりスマートなワークフローを実現できます。

HeyGenはAIアバターを作成し、テキストからビデオを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターと強力なテキストからビデオへの変換機能を備えており、ユーザーがスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できます。ボイスオーバー生成と組み合わせることで、すべてのビデオコミュニケーションでブランドの一貫性を確保します。

HeyGenはコンテンツの再利用においてマーケティングチームにどのような利点を提供しますか？

HeyGenは、効率的なコンテンツ再利用のための強力なツールをマーケティングチームに提供し、既存の資料をさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適応させることを容易にします。これにより、ビデオ制作における労力を減らしながら、測定可能なインパクトを促進します。

HeyGenはどのようにしてすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を確保しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なブランドテンプレートと包括的なビデオ編集機能を通じて、強力なブランドの一貫性を実現します。そのユーザーフレンドリーなインターフェースにより、すべてのチームメンバーがブランドガイドラインに沿ったプロフェッショナルなビデオを作成できます。