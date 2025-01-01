インフラ組織向けビデオメーカーでコミュニケーションを強化
AI駆動のテキスト-to-ビデオで内部コミュニケーションとトレーニングのビデオ作成を効率化。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の従業員向けに、新しいデジタルトランスフォーメーションの取り組みを紹介する90秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビデオは、魅力的でモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと、変化を説明するフレンドリーなAIアバターを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、一貫したブランド美学を確立し、ボイスオーバー生成を活用してメッセージを明確かつ効率的に伝えます。
新入社員とセキュリティコンプライアンスチームを対象に、企業の重要なセキュリティプロトコルを詳述する2分間のAI駆動トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは真剣で安全なものにし、データセンターやセキュリティ対策のプロフェッショナルなビジュアルを特徴とし、詳細で権威ある声を使用します。HeyGenによって生成された字幕を組み込むことで、明確さとアクセス性を確保し、AIアバターの権威ある存在感を補完します。
潜在的なクライアントとマーケティングチーム向けに、製品機能の現代的なビデオ作成の効率性を紹介する45秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックでシャープにし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高速カットと魅力的なビジュアルを使用し、説得力のある音楽を添えます。さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演することで、コンテンツ配信の柔軟性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用した洗練されたAIビデオメーカーとして、テキストを効率的にプロフェッショナルなビデオに変換します。これには、リアルなAIアバターの統合や高品質なボイスオーバー生成が含まれ、ビデオ作成プロセス全体を大幅に効率化します。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的コントロールを提供しますか？
HeyGenは、特定のロゴや色でビデオをカスタマイズするための包括的なブランディングコントロールを含む強力な技術的コントロールを提供します。また、自動字幕/キャプションやさまざまなプラットフォームとエクスポート要件に対応する柔軟なアスペクト比のリサイズも提供します。
HeyGenを使って多様なAIアバターをコンテンツに生成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを生成して利用する機能を提供し、パーソナライズされたオンスクリーンの才能でビデオ作成を強化します。この機能により、ユニークなビジュアル表現と視聴者のエンゲージメントが向上します。
HeyGenは組織のビデオインフラをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、組織のビデオ作成プロセスを効率化するために特別に設計された直感的なAIビデオメーカーとして機能します。高品質なビデオコンテンツを制作するための強力なプラットフォームを提供し、ワークフローを最適化し、一貫した内部コミュニケーションと外部への発信をサポートします。