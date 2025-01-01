インフラ評価ビデオメーカー：複雑なレポートを簡素化

ボイスオーバー生成を使用して複雑なデータを明確なビジュアルレポートに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

建設プロジェクトの利害関係者と品質保証チーム向けに、成功した建設進捗のモニタリングを時間経過で示す90秒のダイナミックなビジュアルレポートを作成します。タイムラプスビジュアル、サイトプランに重ねたアニメーショングラフィックス、HeyGenのAIアバターを使用して、主要なマイルストーンとプロジェクト文書の更新を提示し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
土木技術者と技術評価者向けに、機械学習モデルがインフラ安全検査をどのように強化するかを説明する2分間の詳細な技術ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは分析的で、実際の映像における物体認識のハイライトと明確な説明テキストを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、技術文書を正確なナラティブに変換し、コンピュータビジョンが構造的脆弱性を特定する役割を明確に示します。
新しいインフラ評価ビデオメーカーを採用する内部チームを対象にした45秒の簡潔な紹介ビデオを作成し、その使いやすさと影響を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは、ユーザーインターフェース要素間の迅速なトランジションとプロフェッショナルなストック映像を特徴とする、アップビートでモダンなものにします。HeyGenのテンプレートとシーンが迅速なビデオ作成をどのように促進し、多様な内部報告ニーズに対して洗練されたコンテンツを迅速に制作できるかを紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフラ評価ビデオメーカーの使い方

AIを使用してインフラ評価の明確なビジュアルレポートを効率的に作成し、複雑なデータを効果的なコミュニケーションのための魅力的なビデオ要約に変換します。

Step 1
評価スクリプトを作成する
詳細な評価スクリプトを入力または貼り付けて開始します。当社のプラットフォームは、スクリプトからの高度なテキストビデオを利用して、テキストをダイナミックなビデオナラティブに変換します。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
評価をナレーションするために多様なAIアバターから選択し、プロフェッショナルで視覚的に魅力的なプレゼンテーションを確保します。
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成する
プロフェッショナルなボイスオーバー生成でビデオを強化し、評価の明確で影響力のあるコミュニケーションのために多様なトーンと言語を提供します。
Step 4
最終ビデオをエクスポートする
アスペクト比を最適化し、希望のフォーマットでインフラ評価ビデオを最終化してエクスポートします。このプロセスは、報告における全体的な運用効率を向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクト進捗をビジュアルで記録

魅力的なAIビデオを通じて建設進捗のモニタリングとプロジェクトのマイルストーンを示し、明確で一貫したプロジェクト文書化を確保します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ作成プロセスを効率化しますか？

HeyGenは、スクリプトから直接ダイナミックなビデオを生成することでビデオ制作を簡素化します。当社のプラットフォームはリアルなAIアバターと高度なボイスオーバー生成を備えており、テキストを簡単かつ効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。

HeyGenはビデオのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、会社のロゴ、特定のカラーパレット、カスタムフォントを統合するための広範なブランディングコントロールを提供します。また、さまざまなテンプレートとシーンを利用して、すべてのビデオが独自のブランドアイデンティティとメッセージを反映するようにすることができます。

HeyGenはさまざまなビデオフォーマットとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはさまざまなプラットフォームに対応するアスペクト比のリサイズを行い、ビデオを多用途にします。さらに、字幕/キャプションを簡単に生成できるため、コンテンツを多様な視聴環境やプロジェクト文書のニーズに適したものにします。

HeyGenはビジュアルレポートと評価の制作をどのように強化しますか？

HeyGenは効率的なインフラ評価ビデオメーカーとして機能し、包括的なビジュアルレポートを迅速に作成できます。この機能は、複雑なデータや観察結果を魅力的で理解しやすいビデオ形式に変換することで、運用効率に大きく貢献します。