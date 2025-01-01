インフラ開発マッピングビデオメーカーを簡素化
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な地理空間データを魅力的なビデオマップに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
物流会社や都市交通部門向けに、最適化された配送ルートや公共交通の流れを示す「ムーブメントマッピングビデオメーカー」に焦点を当てた、ダイナミックな30秒の情報ビデオを想像してください。このテンポの速いビデオは、シャープでデータ駆動のアニメーションマップビジュアルを使用し、アップビートな電子音楽で、複雑なデータポイントを迅速かつ効果的に説明するためのシームレスな「ボイスオーバー生成」によって強化されます。
歴史協会や学術機関向けに、地域の主要なランドマークの進化を「ビデオマップ」と「インタラクティブマップ」機能を通じて探求する、包括的な60秒の教育プレゼンテーションをデザインしてください。美学は権威的で魅力的であり、アーカイブ映像と現代の地図作成を組み合わせ、知識豊富な「AIアバター」が視聴者を歴史的変遷に導き、微妙にインスパイアリングなオーケストラの背景音楽が流れます。
環境機関や地域社会のアウトリーチプログラム向けに、プロジェクトエリアとその利点を示す「アニメーションマップメーカー」を使用した成功したグリーンイニシアチブを強調する、魅力的な40秒のインパクトレポートビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、明るく自然な色彩と穏やかでポジティブなアコースティックスコアを使用して、親しみやすくアプローチしやすいものにしてください。環境ストーリーテリングを豊かにするために、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのサポートBロールでビジュアルナラティブを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロジェクトのための魅力的なビデオマップやアニメーションマップを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは直感的な「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的な「アニメーションマップ」や「ビデオマップ」を簡単に制作できるようにします。当社の「エンドツーエンドビデオ生成」プラットフォームは、創造的なプロセスを簡素化し、複雑なビジュアルストーリーテリングをどのプロジェクトでも利用可能にします。
HeyGenはテキストから「ムーブメントマッピングビデオメーカー」コンテンツを生成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能を通じて、ダイナミックな「ムーブメントマッピングビデオメーカー」コンテンツの作成を簡素化します。あなたの書かれたアイデアを魅力的なビデオに迅速に変換し、高品質の「ボイスオーバー生成」でデータやストーリーを効果的にナレーションできます。
HeyGenを使用して「ビデオマップ」のビジュアルスタイルをカスタマイズし、高品質でエクスポートすることはできますか？
もちろんです。HeyGenは「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの「ビデオマップ」のビジュアルスタイルをあなたのアイデンティティに合わせてカスタマイズできます。また、「柔軟なアスペクト比のリサイズ」と「高品質ビデオのエクスポート」オプションを利用して、最終出力がどのプラットフォームやプレゼンテーションにも完璧に適合するようにします。
HeyGenは、広範なビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルな「アニメーションマップ」を作成するための効率的なプラットフォームですか？
はい、HeyGenは直感的な「アニメーションマップメーカー」として設計されており、誰でも迅速にプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。当社のプラットフォームは「テンプレートとシーン」と「エンドツーエンドビデオ生成」機能を提供し、広範なビデオ編集の専門知識を大幅に削減します。