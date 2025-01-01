究極の情報レビュー動画メーカー

リアルなAIアバターを使用して、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく魅力的にする製品レビュー動画を制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターが購入決定を行う際に役立つ、2つの主要なビデオ編集ソフトウェアソリューションを並べて比較する包括的な2分間の製品レビュー動画を制作してください。ビジュアルスタイルは非常に分析的で、分割画面の比較とデータオーバーレイを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって正確なプレゼンテーションを確保し、明確な字幕/キャプションでサポートされます。
サンプルプロンプト2
カジュアルゲーマーが即座にフィードバックを求める新しいモバイルゲームのための、簡潔な45秒の情報レビュー動画を作成してください。ビジュアルスタイルは鮮やかで魅力的で、アップビートな背景音楽を特徴とし、表現力豊かなAIアバターが主要なゲームプレイの印象を伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能により、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されます。
サンプルプロンプト3
既存のユーザーがワークフローを最適化するために、複雑な技術ツールの高度な機能を示す1.5分間の詳細なレビューを作成することを想像してください。動画は明確でチュートリアルのようなビジュアルプレゼンテーションを持ち、ステップバイステップのガイダンスを提供し、権威あるAIアバターが詳細を説明し、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して詳細な製品レビューを構築します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

情報レビュー動画メーカーの使い方

効率的に魅力的な情報レビュー動画を作成します。私たちのプラットフォームは、スクリプトを視覚的なコンテンツに変換し、視聴者に届ける力を提供します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
レビューのスクリプトを入力または貼り付けることから始めます。私たちのスクリプト機能は基盤として機能し、AIがあなたの言葉をダイナミックな動画に変換します。
2
Step 2
ビジュアルと音声を選ぶ
私たちの豊富なメディアライブラリから関連するビジュアルを選択して、情報レビューを強化します。また、コンテンツをナレーションするためのAI音声を選ぶこともできます。
3
Step 3
ブランディングとスタイリングを適用する
ブランド要素を適用してレビュー動画をパーソナライズします。ブランディングコントロールを利用してロゴを追加し、色をカスタマイズし、洗練されたプロフェッショナルな外観を確保します。
4
Step 4
動画をエクスポートする
情報レビュー動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームに完璧にフィットするようにエクスポートし、広く共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI動画で顧客の製品レビューを紹介

顧客の証言や製品レビューを魅力的なAI動画に変換し、信頼を築き、潜在的な購入者に効果的に情報を提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなレビュー動画を作成しますか？

HeyGenはその生成AIプラットフォームとAIアバターを活用して、テキストスクリプトを魅力的で高品質な情報レビュー動画に変換します。この高度なAIビデオエージェントは、制作プロセスを効率化し、洗練された動画制作を手軽に実現します。

HeyGenはどのようなビデオ編集ソフトウェア機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトからの強力なテキストビデオ機能とリアルなAI音声を含む、堅牢なビデオ編集ソフトウェア機能を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースと包括的な編集ツールにより、製品レビュー動画を正確にコントロールできます。

HeyGen動画の外観や雰囲気をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、広範なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、動画をブランドアイデンティティに完全に合わせることができます。ロゴを統合し、ブランドカラーを選択し、テキストアニメーションを含む豊富なメディアライブラリを活用して、すべての要素をパーソナライズできます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの異なるビデオフォーマットをサポートしていますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、マーケティング動画やソーシャルメディアコンテンツがどのプラットフォームにも対応できるようにします。また、YouTube動画や他のプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために、自動的に字幕/キャプションを追加することもできます。