情報提供ビデオメーカー: エンゲージメントを高める
AIを活用したビデオ作成とダイナミックなナレーション生成で、パーソナライズされたアウトリーチビデオを簡単に作成し、注目を集めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けにカスタマイズされた45秒の説明ビデオを作成し、AIビデオツールの効率性を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、スクリプトから直接生成されたプロフェッショナルなナレーションをダイナミックなサウンドトラックに合わせて設定します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、どのキャンペーンでも高品質な説明ビデオの作成をどのように簡素化するかを強調します。
営業チーム向けに60秒のビデオアウトリーチ作品を制作し、パーソナライズされたビデオコミュニケーションの力を強調します。ビジュアルスタイルは直接的で説得力があり、温かくフレンドリーなトーンで、HeyGenのナレーション生成を活用して明確でインパクトのあるメッセージを確保します。このビデオは、営業専門家がエンゲージメントを高め、取引をより効果的に成立させるためのパーソナライズされたビデオアウトリーチを促進することを目的としています。
デジタルマーケター向けに20秒の情報ビデオを開発し、迅速なビデオ統合が販売およびマーケティングメールをどのように変革するかを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、視覚的に刺激的で、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの包括的なテンプレートとシーンを活用して、マーケターがどのようにしてエンゲージメントを促進する魅力的なコンテンツを簡単に作成できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアウトリーチ用のパーソナライズされたビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、効果的なビデオアウトリーチのためのパーソナライズされたビデオを簡単に作成できます。この強力な情報提供ビデオメーカーは、リードジェネレーションや販売・マーケティングメールのためのインパクトのあるコンテンツを企業が作成するのを可能にします。
HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオツールである理由は何ですか？
HeyGenはAIを活用した作成によって複雑なビデオ制作を簡素化し、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルなテンプレートを提供することで、効果的なAIビデオツールとして際立っています。ユーザーはリアルなAIアバターとナレーション生成機能を使って、高品質なコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを使って、広範な編集スキルがなくてもプロフェッショナルな説明ビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは広範なビデオ編集スキルがなくても、プロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリ、テキストビデオ機能を組み合わせることで、制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはどのようにしてさまざまなプラットフォームやグローバルなオーディエンス向けにビデオコンテンツを最適化しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、ソーシャルメディアなどの多様なプラットフォームに完璧に適したクリエーションを保証し、ビデオコンテンツを最適化します。さらに、ナレーション生成と字幕機能により、多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンスへのリーチを広げます。