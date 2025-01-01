情報改善ビデオメーカー：コンテンツを向上させる

ダイナミックなAIアバターと直感的なツールで、アイデアをプロフェッショナルな説明ビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
SaaS製品の最新機能を紹介する60秒の説明ビデオを作成し、潜在顧客をターゲットにしてください。ビジュアルは魅力的でダイナミックにし、鮮やかな画面録画と明確なオンスクリーンテキストを組み込み、HeyGenの自動字幕/キャプションでアクセシビリティをサポートします。この説明ビデオメーカーのプロジェクトは、技術的な概念を教育的なコンテンツに簡素化することを目的としています。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディア向けに、コンテンツ戦略に関するクイックヒントを求めるマーケティング専門家をターゲットにした30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはモダンでスナッピーにし、フレンドリーなAIアバターが視聴者に直接実用的なアドバイスを提供します。このプロジェクトは、プロフェッショナルなビデオメーカーがどのようにして貴重な洞察を迅速に広めることができるかを強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーを対象に、新しいデジタルマーケティングツールを効果的に導入する方法を示す50秒の情報ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは権威あるが親しみやすく、HeyGenのテンプレートとシーンからのクリーングラフィックスと事前デザイン要素を使用して情報を明確に構成します。目標は、複雑なツールを簡単に採用できるように説明ビデオを作成することです。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

情報改善ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールでコンテンツを迅速にプロフェッショナルな情報ビデオに変換し、明確なメッセージをオーディエンスに届けます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
既存のスクリプトを貼り付けて「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用するか、「ドキュメントをビデオに変換」して直接エディターに入力します。HeyGenのAIが自動的にテキストを魅力的なシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選ぶ
情報を提示するための「AIアバター」を選び、リアルなボイスオーバーを生成してビデオを強化します。また、さまざまなビデオテンプレートから選んでビジュアルトーンをすばやく設定できます。
3
Step 3
調整とブランディングを適用する
使いやすい編集ツールでビデオを調整します。情報コンテンツに「字幕/キャプション」を簡単に追加して、アクセシビリティと理解を向上させ、メッセージをすべての人に明確に伝えます。
4
Step 4
作品をエクスポートする
情報ビデオが完璧になったら、さまざまな解像度とアスペクト比で「MP4エクスポート」し、ソーシャルメディア、トレーニングプラットフォーム、その他のチャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確にする

AIを使用して、医療トピックや技術ガイドのような複雑な主題を理解しやすい説明ビデオに簡素化し、あらゆるオーディエンスの理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenは説明ビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な説明ビデオメーカーとして、AIを活用したビデオ作成で制作を効率化します。使いやすいインターフェースにより、複雑な編集なしでアイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換できます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用し、リアルなAIアバターを組み込んだり、テキストから高品質なボイスオーバーを生成したりできます。このAIを活用したビデオ作成により、プロフェッショナルなビデオ制作が手軽で効率的になります。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオのカスタマイズと配信のためのツールを提供していますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供し、コンテンツを簡単にカスタマイズできます。また、自動字幕を追加し、最終ビデオをMP4形式でエクスポートして広く利用できます。

HeyGenはドキュメントやスクリプトをビデオコンテンツに変換できますか？

はい、HeyGenは効果的な情報改善ビデオメーカーであり、ドキュメントをビデオに、またはスクリプトを魅力的なコンテンツに変換できます。この機能は、説得力のあるトレーニングビデオや教育コンテンツを迅速に作成するのに理想的です。