情報進展ビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的な説明動画に変換し、オーディエンスを教育します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新しいソフトウェアユーザーやトレーニーを対象に、複雑なソフトウェアアプリケーション内の特定の機能の使い方を示す90秒の技術チュートリアルを開発してください。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、明確な画面録画とアニメーションポインターを伴い、親しみやすく励みになる声を添えてください。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を活用して、アクセシビリティを確保し、「画面録画」セグメントを通じて示される重要な指示を強化し、「ビデオエディター」体験をシームレスにしてください。
持続可能なエネルギー技術の最新の進展を紹介する2分間の情報動画を制作し、業界の研究者やエコ意識の高い投資家に最先端の洞察を提供してください。ビジュアル美学は現代的でインスパイアリングであり、再生可能エネルギープロジェクトの高品質なストック映像と鮮やかなデータビジュアライゼーションを組み合わせ、楽観的で情報豊かなナレーションでサポートしてください。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して、プロフェッショナルなレイアウトを迅速に組み立て、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの魅力的なビジュアルで物語を豊かにしてください。
デジタルマーケターやコンテンツクリエーターを対象に、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオコンテンツを最適化するための45秒のクイックガイドを作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで非常にグラフィカルであり、クイックカットと大胆なテキストオーバーレイを特徴とし、エネルギッシュで明確なナレーションを添えてください。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を利用して、異なるプラットフォーム向けにコンテンツを簡単に適応させる「AIビデオメーカー」ソリューションを示し、最大のリーチとエンゲージメントを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてテキストからAIビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、テキストを魅力的なAIビデオに変換します。ユーザーはスクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIビデオジェネレーターがAIアバターとナレーションを備えた高品質な情報進展ビデオを生成します。この合理化されたプロセスにより、複雑なビデオ制作が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenはビデオ作成のためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは最先端のAI駆動ツールを活用してビデオ制作を強化します。リアルなAIアバターと自動字幕を備えており、プロフェッショナルで魅力的なコンテンツを保証します。これらのAI機能は、ダイナミックなプロモーションビデオや教育コンテンツを簡単に作成するために不可欠です。
HeyGenはさまざまなコンテンツタイプの包括的なビデオエディターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAIビデオメーカーおよびエディターとして機能し、多様なコンテンツのための堅牢な機能を提供します。ユーザーは直感的なテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを使用して、説明ビデオ、マーケティングビデオ、製品デモを作成できます。その機能はプロフェッショナルな出力のためのフルビデオ編集ソフトウェアの機能にまで拡張されます。
HeyGenは高度なブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？
はい、HeyGenはすべてのビデオで視覚的なアイデンティティを維持するための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができ、一貫したメッセージを保証します。さらに、HeyGenはアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、汎用性の高い情報進展ビデオメーカーです。