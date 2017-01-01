インフォグラフィックビデオメーカー：簡単に魅力的なビジュアルを作成

複雑なデータを魅力的なインフォグラフィックビデオに瞬時に変換。豊富なテンプレートとシーンを活用して、説得力のあるビジュアルストーリーを作成しましょう。

小規模ビジネスオーナー向けに成長指標を提示するための、活気ある45秒のアニメーションインフォグラフィックビデオを作成してください。このビデオは、HeyGenの豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを活用し、ダイナミックなチャートスタイルと鮮明なアニメーションを特徴とし、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、主要なデータポイントを明るく励みになるトーンで説明します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルが複雑なデータでソーシャルメディアのオーディエンスを魅了することを目指した、魅力的な30秒のビジュアルストーリーテリング作品をデザインしてください。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して主要な洞察を伝え、スタイリッシュなアニメーションインフォグラフィックビデオ要素と、スクリプトからのテキストをビデオに変換したクリーンで情報豊かなオーディオトラックを伴います。
サンプルプロンプト2
企業の幹部がビジネスプレゼンテーション中に複雑なレポートを明確にするために理想的な、権威ある60秒のインフォグラフィックビデオを制作してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を強調し、多様なチャートスタイルを特徴とし、HeyGenのライブラリから関連するストックメディアを統合し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、ライブアクションシーンとアニメーションデータオーバーレイを組み合わせて、インフォグラフィックビデオメーカーの力を示す、魅力的な50秒のマーケティングコンテンツビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、エネルギッシュなボイスオーバーで補完され、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してさまざまなプラットフォームに最適化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフォグラフィックビデオメーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートとスマートデザインツールを活用して、複雑なデータを魅力的なアニメーションインフォグラフィックビデオに簡単に変換し、強力なビジュアルストーリーテリングを実現します。

1
Step 1
インフォグラフィックビデオを作成
さまざまなインフォグラフィックビデオテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、独自のアニメーションインフォグラフィックビデオをゼロから構築します。
2
Step 2
ビジュアルデータをカスタマイズ
直感的なデザインエディタを使用して、チャート、グラフ、テキスト、その他のビジュアル要素を簡単に追加および調整します。データを最適に表現するために、さまざまなチャートスタイルを試してみてください。
3
Step 3
ボイスオーバーとアニメーションを追加
ダイナミックなアニメーションでインフォグラフィックを生き生きとさせ、ボイスオーバー生成機能を使用して、説得力のある音声ナレーションで明確さを高めます。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、希望のアスペクト比を選択し、ソーシャルメディアプラットフォーム、ビジネスプレゼンテーション、またはマーケティングコンテンツで共有するためにエクスポートします。

使用例

強化されたトレーニングと教育

複雑な情報を明確でアニメーション化されたインフォグラフィックビデオに変換し、トレーニングや教育プログラムでのエンゲージメントと知識の保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアニメーションインフォグラフィックビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは強力なAI機能を使用して、アニメーションインフォグラフィックビデオの作成プロセスを簡素化します。カスタマイズ可能なテンプレートと強力なデザインエディタを活用して、データを魅力的なビジュアルストーリーテリングに変換し、ダイナミックなアニメーションとチャートスタイルを簡単に追加して情報を生き生きとさせます。

HeyGenはどのようなカスタマイズ可能なインフォグラフィックビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なインフォグラフィックビデオテンプレートの豊富なライブラリを提供しており、ビジュアルストーリーテリングのあらゆる側面を調整できます。直感的なデザインエディタを使用して、要素をカスタマイズし、独自のチャートスタイルを追加し、プロフェッショナルな仕上がりのためにブランドコントロールを適用できます。

HeyGenはインフォグラフィックビデオでマーケティングコンテンツを強化できますか？

もちろんです。HeyGenは、さまざまなプラットフォーム向けに魅力的なインフォグラフィックビデオを作成することで、マーケティングコンテンツを向上させる力を提供します。ソーシャルメディア、ビジネスプレゼンテーション、または魅力的なビジュアルストーリーテリングのために、HeyGenはあなたのデータを記憶に残り、影響力のあるものにします。

HeyGenはAIを利用してインフォグラフィックビデオの作成を簡素化しますか？

はい、HeyGenは高度なAI機能を統合して、インフォグラフィックビデオ作成プロセス全体を効率化します。AI駆動のインフォグラフィックビデオメーカーは、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、ボイスオーバー生成とダイナミックなアニメーションを備え、ビジュアルストーリーテリングを簡単にします。