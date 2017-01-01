AIコンテンツを引き立てるインフルエンサービデオメーカー
リアルなAIアバターを活用して多様なコンテンツで高品質なビデオを簡単に制作し、オーディエンスを引きつけましょう。
マーケターや忙しい起業家を対象に、45秒の情報ビデオでコンテンツ作成のシンプルさを紹介します。落ち着いたナレーションでテキストからビデオへの変換がどれほど簡単かを示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとナレーション生成機能を活用して、スクリプトがダイナミックなシーンに変わる様子を視覚的に表示します。
ブランドや代理店向けに、カスタマイズの力を強調した60秒の洗練されたプロモーションビデオを作成します。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、ダイナミックなトランジションと魅力的なバックグラウンドミュージックでモダンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを作り出し、ユニークで一貫したブランディングを確保します。
ソーシャルメディアマネージャーやeコマースビジネスを対象にした30秒のソーシャルメディア広告を迅速に作成します。トレンディで視覚的に魅力的な美学を持ち、クイックカットと明確な行動喚起を特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化された自動字幕/キャプションで強化され、インパクトのあるソーシャルメディアキャンペーンのためのAIビデオジェネレーターの効率性を示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なAIインフルエンサービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、魅力的なAIインフルエンサービデオを制作する力をユーザーに提供します。シーンやコンテンツをカスタマイズできるため、ダイナミックなソーシャルメディアコンテンツの作成に最適です。
HeyGenでビデオを生成する際にどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、AI生成ビデオのための広範なカスタマイズを提供します。ロゴや色などのブランディングコントロールが含まれています。また、さまざまなテンプレートやシーンを利用して、コンテンツを正確に調整することができます。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できますか？
はい、HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、テキスト-to-ビデオのシームレスな変換を可能にし、リアルなナレーション生成を完備しています。AIアバターがメッセージを届け、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換します。
HeyGenは自動字幕とさまざまなアスペクト比のビデオ出力をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはアクセシビリティのための自動字幕を提供し、さまざまなプラットフォームに適合する柔軟なアスペクト比のリサイズを提供します。これにより、コンテンツが最適化され、多様な配信チャネルに対応できるようになります。