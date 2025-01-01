インフルエンサーチュートリアル動画ジェネレーター: 魅力的なガイドを作成

プロフェッショナルなチュートリアル動画をソーシャルメディアコンテンツ用に迅速に作成します。HeyGenのAIアバターを使用して、視聴者を簡単に引き付けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルをターゲットにしたInstagram用の45秒のソーシャルメディアコンテンツを、ブティックファッションブランド向けに開発します。洗練されたビジュアル美学と暖かい照明、落ち着いた自信に満ちたナレーションを使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を実現し、メディアライブラリ/ストックサポートからのストックメディアを組み込みます。
サンプルプロンプト2
YouTubeで技術に精通した学習者向けに設計された、複雑なソフトウェア機能を説明する60秒のチュートリアル動画を制作します。クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルと明確なオンスクリーングラフィックス、親しみやすく明瞭な声を採用し、HeyGenの自動字幕/キャプションと多言語ボイスオーバー生成を使用してグローバルなリーチを確保します。
サンプルプロンプト3
革新的なガジェットを紹介する30秒の製品説明動画を設計し、さまざまなeコマースプラットフォームでアーリーアダプターをターゲットにします。スムーズなトランジションと魅力的でアップビートなサウンドトラックを備えた未来的なビジュアルスタイルを選択し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して異なるプラットフォームに適合させ、表現力豊かなAIアバターを使用して製品の利点を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサーチュートリアル動画ジェネレーターの仕組み

AIインフルエンサーとスマートツールを使用して、ソーシャルメディアコンテンツや製品説明に最適な魅力的なチュートリアル動画を簡単に制作します。

1
Step 1
AIインフルエンサーを作成
ブランドやチュートリアルを代表するリアルなAIアバターの多様なラインナップから選択し、魅力的なコンテンツの舞台を整えます。
2
Step 2
スクリプトとボイスオーバーを追加
チュートリアルスクリプトを入力し、テキスト-to-ビデオ機能を活用して自然な音声のボイスオーバーを生成し、指示を簡単に生き生きとさせます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを選択
プロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリから選択し、ブランド要素でカスタマイズして、チュートリアルの重要なポイントを視覚的にサポートします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
自動キャプションでチュートリアルを仕上げ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアチャンネルで即座に共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIを活用したトレーニング動画で学習を強化

AIビデオを活用して動的で情報豊富なチュートリアルコンテンツを生成し、あらゆるトピックやスキルに対する学習者のエンゲージメントと保持を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはAIインフルエンサーでクリエイティブなコンテンツクリエーターをどのように支援しますか？

HeyGenの高度なAIアバターとAIインフルエンサーは、ユーザーが魅力的なビデオコンテンツを迅速に生成できるようにします。私たちのプラットフォームを活用して、ソーシャルメディアコンテンツやYouTubeチャンネル向けの魅力的なビデオを制作し、コンテンツ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenで生成されたビデオにはどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、動的な背景、カメラモーション、照明効果を含む広範なビデオ編集機能を提供し、高度なカスタマイズを可能にします。また、ブランドコントロールを利用して、ビデオがクリエイティブなビジョンに完全に一致するようにすることができます。

HeyGenを使用して既存の画像やテキストを動的なビデオに変換できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターを使用すると、スクリプトからテキスト-to-ビデオに変換したり、画像をビデオに変換して静的なビジュアルをアニメーション化することができます。この機能はコンテンツ制作のワークフローを大幅に向上させ、多様な出力を可能にします。

HeyGenはゼロからクリエイティブなビデオコンテンツをデザインするのにどれほど使いやすいですか？

HeyGenは直感的なインターフェースと多様なテンプレートを通じて、アクセスしやすく簡単なデザイン体験を提供します。これらのテンプレートはクリエイティブプロセスを簡素化し、広範なビデオ編集機能や事前のデザイン知識がなくても、誰でも高品質なビデオコンテンツを制作できるようにします。