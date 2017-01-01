将来のソーシャルメディアコンテンツクリエイターを対象にした、活気ある30秒のインフルエンサー風動画を作成し、迅速なコンテンツ作成の容易さを紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットと魅力的なテキストオーバーレイを使用し、流行のアップビートな音楽に合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、若いデジタル世代に共鳴する表現力豊かなAIアバターをアニメーション化し、ダイナミックな対話を実現します。

ビデオを生成