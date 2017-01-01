インフルエンサー風動画ジェネレーター: AI動画を素早く作成

AIアバターを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、アイデアを簡単に魅力的なソーシャルメディア動画に変換します。

将来のソーシャルメディアコンテンツクリエイターを対象にした、活気ある30秒のインフルエンサー風動画を作成し、迅速なコンテンツ作成の容易さを紹介します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットと魅力的なテキストオーバーレイを使用し、流行のアップビートな音楽に合わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、若いデジタル世代に共鳴する表現力豊かなAIアバターをアニメーション化し、ダイナミックな対話を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIインフルエンサーの可能性を探るブランドやマーケター向けに、洗練された45秒の動画を開発し、利用可能な高度なカスタマイズオプションを強調します。動画はモダンでプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、洗練されたグラフィックスと微妙なカメラモーションを伴い、自信に満ちた明瞭なAIボイスオーバーが付随します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を活用して、未来のトレンドを語るリアルなバーチャルスポークスパーソンを紹介します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスや起業家を対象にした60秒の情報動画を制作し、品質を損なうことなく予算に優しい動画制作を達成する方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで親しみやすく、メディアライブラリから関連するストック映像を使用してポイントを説明し、複雑なアイデアをシンプルに説明するフレンドリーなAIボイスを使用します。明確な字幕/キャプションを組み込んでアクセシビリティを確保し、主要なブランドメッセージを強化します。
サンプルプロンプト3
効率を求めるデジタルマーケターやコンテンツクリエイター向けに、アイデアを迅速に魅力的な動画に変換する方法を説明するエネルギッシュな30秒の説明動画を生成します。ビジュアルはダイナミックで活気に満ち、さまざまな「テンプレートとシーン」の間でクイックカットを行い、バラエティを示し、熱意あるAIボイスとアップビートな背景音楽をバックにします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して迅速なコンテンツ開発の容易さを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサー風動画ジェネレーターの使い方

AIアバターと強力なカスタマイズツールを使用して、魅力的で高品質なインフルエンサー風動画を簡単に作成し、ソーシャルメディアで成功を収めましょう。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なライブラリからリアルなAIアバターを選び、ブランドやメッセージを表現し、魅力的なバーチャルプレゼンスを確保します。
2
Step 2
スクリプトを追加
動画のスクリプトを入力すると、プラットフォームが高度なボイスオーバー生成技術を使用して自然な音声を自動生成します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングをカスタマイズ
ブランドのアイデンティティを統合し、ブランドオーバーレイを追加し、さまざまなテンプレートとシーンから選択して動画の魅力を高めます。
4
Step 4
動画を仕上げてエクスポート
インフルエンサー風動画を確認し、希望のアスペクト比でエクスポートして、すぐにソーシャルメディアプラットフォームで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本格的なテスティモニアルとブランドコラボレーション

製品の利点やブランドコラボレーションを強調する魅力的なテスティモニアルスタイルの動画を開発し、オーディエンスとの信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてユニークなインフルエンサー風コンテンツの作成を支援しますか？

HeyGenは直感的なインフルエンサー風動画ジェネレーターとして機能し、ユーザーが簡単に魅力的な動画を制作できるようにします。AIを活用したコンテンツアイデアの生成、カスタムアバター、リアルなAIボイスを統合して、ソーシャルメディア向けの魅力的なストーリーを作り上げます。

HeyGenはリアルなAIアバターの生成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターの生成に優れており、さまざまな高度なアバターカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはカスタムアバターを作成したり、自分自身をクローン化してバーチャルプレゼンターとして使用したりすることで、リアルなデジタルヒューマンを用いた動画制作を強化できます。

アバターの作成以外に、HeyGenはどのようにして全体的な動画制作を効率化しますか？

HeyGenはエンドツーエンドの動画生成機能を通じて動画制作を大幅に効率化します。ユーザーはスクリプト作成支援、テンプレートとシーン、ブランドオーバーレイ、自動ボイスオーバーを活用して、高品質な成果物を効率的に作成できます。

HeyGenはパーソナライズされたバーチャルインフルエンサーのための高度なアバターカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは高度なアバターカスタマイズを提供し、真にパーソナライズされたバーチャルインフルエンサーやAIインフルエンサーの作成を可能にします。ユーザーはさまざまなスタイル、ライティング効果、カメラモーションを用いてAIアバターを細かく調整し、独自のブランドアイデンティティに合わせることができます。