インフルエンサー用スクリプトビデオメーカー: AIで魅力的なビデオを作成
高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換技術を使用して、ソーシャルメディア用のプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カメラに常に映らずに一貫したオンラインプレゼンスを維持したいコンテンツクリエイターを対象とした45秒の説明ビデオを制作します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学を持ち、自信に満ちた明瞭なAIアバターがメッセージを伝えるクリアな音声を特徴とします。HeyGenの「AIアバター」がシンプルなスクリプトを洗練された「トーキングヘッドビデオ」に変える方法を示し、ブランドを効果的に表現する能力を強調します。
小規模ビジネスやマーケターがソーシャルメディア用のバイラル「ショートフォームビデオ」を作成するための60秒のチュートリアルスタイルのビデオを開発します。このビデオは、トレンドの音楽と非常に読みやすい字幕/キャプションを備えた、テンポの速いビジュアルリッチなスタイルが必要です。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」がクリエイティブなアイデアをスタートさせる方法と、「字幕/キャプション」機能が音がオフになっていることが多いプラットフォームでのアクセシビリティとインパクトを確保する方法を示します。
教育者やプレゼンターが複雑な情報を明確かつ魅力的に伝える必要がある30秒の教育セグメントをデザインします。ビジュアルとオーディオスタイルは情報的で落ち着いたものであり、「ボイスオーバー生成」が概念を説明し、関連する「メディアライブラリ/ストックサポート」映像と画像がコンテキストを提供します。HeyGenがプロの声優や広範なBロール撮影を必要とせずに高品質の説明ビデオを作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはスクリプトからどのように魅力的なインフルエンサービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、コンテンツクリエイターやインフルエンサーが高度なAIビデオ生成技術を使用してスクリプトを魅力的なショートフォームビデオに変換するのを支援します。AIアバターを使用してトーキングヘッドビデオを簡単に作成し、Bロールを追加し、ソーシャルメディアプラットフォーム用のプロフェッショナルなボイスオーバーを生成します。
HeyGenのAIアバターをクリエイティブプロジェクトにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターの広範なカスタマイズを提供しており、外見や表情をブランドやクリエイティブビジョンに合わせて調整できます。これにより、視聴者に真に響くユニークなトーキングヘッドビデオや説明ビデオを簡単に制作できます。
HeyGenは迅速なビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？
HeyGenは、ビデオテンプレートやAIを活用したビデオ編集ツールの幅広い選択肢を提供し、クリエイティブプロセスを効率化します。スクリプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に生成でき、ボイスオーバーや字幕を含む説明ビデオやソーシャルメディアコンテンツを作成できます。
HeyGenの生成AIはどのようにビデオコンテンツの作成を改善しますか？
HeyGenは生成AIを活用して、スクリプトをビデオに変換することからBロール映像を自動生成することまで、ビデオ作成のあらゆる側面を強化します。この革新的な技術は、コンテンツクリエイターが高品質でダイナミックなビデオを効率的に制作し、コンテンツを際立たせるのに役立ちます。