インフルエンサー用スクリプトジェネレーター：バイラルビデオを迅速に作成

強力なフックとCTAを備えた魅力的なソーシャルメディアスクリプトを生成し、HeyGenのAIアバターを使用してそれらを見事なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャーやマーケティングプロフェッショナル向けに、AIスクリプトジェネレーターの力を示し、強力なCTAを持つ魅力的なInstagram Reelsを作成する30秒の簡潔なビデオを開発してください。このビデオは、クリーンなアニメーションとアップビートで現代的な音楽を使用した、テンポの速いモダンなビジュアル美学を採用するべきです。HeyGenのAIアバターがこれらのスクリプトをどのように生き生きとさせ、コンテンツ作成をより迅速かつ効率的にするかを強調してください。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネスや広告代理店を対象とした、YouTubeなどのプラットフォーム向けに効果的な広告スクリプトを迅速に制作する方法に焦点を当てた、60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、洗練されたグラフィックス、企業スタイルの音楽、そして自信に満ちたナレーションを使用するべきです。HeyGenのボイスオーバー生成機能を示し、プロフェッショナルな声を事前に作成されたテンプレートに追加してシームレスな制作を実現する方法を示してください。
サンプルプロンプト3
TikTokやその他のソーシャルメディアチャンネルでのコンテンツブロックに苦しむフリーランスのコンテンツクリエイターや個人のインフルエンサー向けに、50秒の親しみやすいショートビデオを作成してください。ユーモラスでやや混沌としたビジュアルスタイルで始まり、穏やかでインスピレーションを与えるトーンに移行し、軽快で風変わりな音楽がモチベーショナルトラックに進化するようにしてください。専用のスクリプトジェネレーターが創造的なプレッシャーを軽減する方法を強調し、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、多様なオーディエンスに最大限のアクセスとエンゲージメントを確保してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサー用スクリプトジェネレーターの使い方

バイラルインパクトを狙ったAI駆動のツールで、TikTok、YouTube、Instagram向けの魅力的で高コンバージョンのインフルエンサースクリプトを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトの基礎を作成
製品の詳細とターゲットオーディエンスを提供することから始めます。AIスクリプトジェネレーターが、インフルエンサーコンテンツに合わせた魅力的なスクリプトを即座に作成します。
2
Step 2
スクリプトの強化を選択
生成されたスクリプトを、TikTok、YouTube、Instagram Reelsなどの異なるプラットフォームに最適化されたさまざまな事前構築テンプレートから選択して洗練します。真実味のある配信と最大のインパクトを得るためにトーンを調整します。
3
Step 3
インフルエンサービデオを生成
完成したスクリプトをダイナミックなビデオに変換します。スクリプトからビデオへの変換機能を使用して、ビデオスクリプトジェネレーターの出力をリアルなAIアバターで生き生きとさせます。
4
Step 4
エクスポートと最適化
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、アスペクト比を調整してインフルエンサーコンテンツを完成させます。高コンバージョンのビデオをエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームでの公開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品ストーリーを効果的に紹介

AIビデオを活用して、インフルエンサースクリプトから生成された製品の成功事例や証言を効果的に紹介します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIスクリプトジェネレーターはどのようにしてビデオコンテンツ作成を強化しますか？

HeyGenのAIスクリプトジェネレーターは、ビデオコンテンツ作成を効率化するために設計されたAI駆動のツールです。魅力的なビデオスクリプトを知的に作成し、ユーザーがカスタマイズ可能なトーンとフォーカスでコンテンツを生成できるようにし、コンテンツクリエイターの効率を大幅に向上させます。

HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けのバイラルビデオスクリプトの生成を支援できますか？

はい、HeyGenはTikTok、YouTube、Instagram Reelsでのバイラルポテンシャルを持つプラットフォーム最適化スクリプトの作成を専門としています。そのAIは効果的なフックと魅力的なCTAを組み込み、さまざまなソーシャルメディアオーディエンスに響くビデオスクリプトを作成するのに役立ちます。

HeyGenのAIスクリプトジェネレーターはどのようなクリエイティブ要素を最適化できますか？

HeyGenのAIスクリプトジェネレーターは、ユーザーが効果的なフック、魅力的なストーリーライン、効果的なCTAなどの重要なクリエイティブ要素を最適化するのを支援します。また、真実味のあるトーンを達成し、さまざまなニーズに応じた多様なスクリプトバリエーションを生成するのにも役立ちます。

HeyGenはインフルエンサーおよびUGCスクリプト生成のソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは、インフルエンサー用スクリプトジェネレーターとUGCスクリプトジェネレーターの両方のニーズに対応する強力な機能を提供しており、コンテンツクリエイターやマーケターに最適です。魅力的な広告スクリプトやマーケティングスクリプトを作成し、真実味のあるインタラクションを促進するのに役立ちます。