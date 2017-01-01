AIでインフルエンサーレビュー動画メーカーになる
スクリプトからのテキスト-to-ビデオ技術を使用して、インフルエンサーレビュー動画を簡単に洗練された形に変換し、ソーシャルメディアに最適です。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象とした効果的なマーケティングツールを求める45秒のプロフェッショナルなテスティモニアル動画をデザインしてください。ビジュアルの美学は信頼性と信頼感を伝えるべきで、クリーンなレイアウトと暖かく招かれる色合い、そして柔らかくインスパイアリングなオーケストラのスコアを使用してください。HeyGenのAIアバターを利用して、多様な顧客成功ストーリーを提示し、ライブアクターを必要とせずに各テスティモニアルに洗練された一貫した外観を与え、理想的なテスティモニアル動画メーカーのソリューションとして役立ててください。
品質と倫理的な調達を重視するオンラインショッピング愛好家のために特別に作られた、アーティザナルコーヒーサブスクリプションサービスの60秒のレビュー動画を制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは豊かで魅力的であるべきで、コーヒー豆や抽出プロセスのクローズアップを示し、ラスティックで暖かいフィルターを使用し、穏やかで洗練されたジャズの背景音楽を伴うべきです。HeyGenのテンプレートとシーンを実装して、説得力のあるビジュアルを簡単に配置し、主要な製品機能を強調し、強力なブランドプレゼンスを確立してください。
新しいエコフレンドリースキンケア製品をスポットライトする15秒のインフルエンサーレビュー動画を作成してください。ターゲットは短編ソーシャルメディアプラットフォームで活動的なZ世代と若いミレニアル世代です。ビジュアルスタイルは明るく、テンポが速く、視覚的に駆動され、トレンディなトランジションを持つべきで、オーディオはエネルギッシュでトレンドのポップトラックと明確で簡潔な口頭レビューであるべきです。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、主要な利点を効果的に伝え、あらゆるマイクロインフルエンサーにとってインパクトのある作品にしてください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIレビュー動画メーカーとして機能しますか？
HeyGenは強力なAIレビュー動画メーカーで、スクリプトを動的な製品レビュー動画に変換します。豊富なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、プロフェッショナルな動画コンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。
HeyGenはインフルエンサーレビュー動画やテスティモニアルを作成するのに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは優れたインフルエンサーレビュー動画メーカーおよびテスティモニアル動画メーカーとして機能し、複雑な機材を必要とせずに本物のコンテンツを生成できます。テキスト-to-ビデオスクリプトを提供するだけで、AIのボイスオーバーと字幕がメッセージをソーシャルメディア向けに生き生きとさせます。
HeyGenは魅力的な製品レビュー動画を作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバター、シームレスなテキスト-to-ビデオ変換、プロフェッショナルな動画編集オプションを含む、製品レビュー動画のための包括的なツールを提供しています。AIのボイスオーバー、字幕、ブランディングコントロールを使用して、eコマース向けの高インパクトなマーケティング資産を作成します。
広範な動画制作経験がなくてもスクリプトからレビュー動画を生成することは可能ですか？
はい、HeyGenはスクリプトから直接レビュー動画を制作するのを非常に簡単にします。以前の動画編集経験がなくても、プラットフォームの直感的なインターフェースを使用してAIアバターを選択し、ボイスオーバーを生成し、キャプションを追加することができ、動画制作プロセス全体を大幅に簡素化します。