インフルエンサープロモビデオメーカー：魅力的なコンテンツを作成
強力なAIアバターを活用して、製品発売を促進する素晴らしい説明ビデオを簡単に作成し、観客を魅了します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新商品の発売を計画している小規模ビジネスオーナーを対象とした、45秒のプロモーションビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンな美学で新商品を紹介し、明確で説得力のあるボイスオーバー生成を利用して、主要な利点を強調し、穏やかで楽観的なバックグラウンドスコアでサポートします。メディアライブラリからのストック映像を簡単に統合して、ビデオの魅力を高める方法を示してください。
効率的なキャンペーン制作方法を求めるマーケティングマネージャーを対象とした、60秒の情報ビデオ広告をデザインしてください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されていながら魅力的で、画面上のアニメーションテキストと自信に満ちた明瞭な声を特徴とします。`スクリプトからのテキストビデオ`機能がコンテンツ制作を簡素化し、完璧な字幕/キャプションで一貫したメッセージを確保する方法を示してください。
多用途なビデオメーカーソリューションを必要とする独立したコンテンツクリエイター向けに、30秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリエイティブでモダンであり、鮮やかな色彩とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを取り入れ、AI駆動のツールの利便性を強調します。`AIアバター`と`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を使用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させる方法を示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成する手助けをしてくれますか？
HeyGenはAI駆動のビデオメーカーであり、プロモーションビデオを簡単に高品質で作成することができます。私たちのオンラインプラットフォームは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、スクリプトからフルHD品質のビデオまでの制作プロセスを簡素化します。
HeyGenは迅速なプロモビデオ作成のためのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは幅広いビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、製品発売やソーシャルメディアキャンペーンのための魅力的なプロモーションビデオを非常に簡単に制作できます。シーンを簡単にカスタマイズし、アニメーションテキストを追加し、ストック映像を統合してニーズに合わせることができます。
HeyGenがインフルエンサープロモビデオメーカーとして理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターが多様なペルソナを迅速に体現できるため、優れたインフルエンサープロモビデオメーカーとして際立っています。私たちのプラットフォームは、簡単なボイスオーバー生成、ブランディングコントロールをサポートし、ソーシャルメディアコンテンツやビデオ広告に最適なフルHD品質のビデオエクスポートを可能にします。
プロモーションビデオにアニメーションテキストやブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、アニメーションテキストを簡単に追加し、ロゴやブランドカラーを包括的なブランディングコントロールを通じて統合し、字幕を追加してプロモーションビデオを強化できます。直感的なビデオエディターにより、最終的なビデオ広告がすべてのプラットフォームで洗練され、インパクトのあるものになります。