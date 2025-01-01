インフルエンサー製品ビデオジェネレーター: 本物のビデオを作成
AIアバターを使用して本物の製品ビデオを迅速に生成し、スクリプトを魅力的なビジュアルに変換します。
サブスクリプションスナックボックスのための15秒のソーシャルメディアプロモーションクリップをシリーズで開発してください。忙しいプロフェッショナルで健康的な代替品を求める人々を対象に、ビデオは開封と楽しむ様子を示すクイックカットを持つ、速いペースでエネルギッシュなビジュアルスタイルで、ダイナミックな背景に設定してください。音声はトレンディで邪魔にならない音楽を特徴とし、音声なしで主要な利点を伝えるために明確なオンスクリーン字幕/キャプションを使用してください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、さまざまなプラットフォーム向けに大量のコンテンツ作成を効率化してください。
新しい生産性アプリのための45秒の説明ビデオを制作してください。主な対象は、ワークフローを最適化しようとしている小規模ビジネスのオーナーです。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルで、アプリの動作を示すアニメーションスクリーンキャプチャを使用し、利点を示すためにメディアライブラリから関連するストックメディアを補完してください。音声は、アプリの時間節約機能とユーザーフレンドリーなインターフェースに焦点を当てた、テキストからビデオへのスクリプトから生成された明確で簡潔なナレーションにしてください。
自然な美容ソリューションに興味を持つZ世代の消費者をターゲットにしたスキンケア製品のための60秒のテスティモニアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルと音声スタイルは暖かく、個人的で、ユーザー生成コンテンツをシミュレートし、AIアバターが本物のレビューを提供します。ビデオがさまざまなソーシャルプラットフォームに簡単に適応できるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、製品を本物の製品ビデオ内で輝く肌の必需品として提示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして本物の製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AI UGCビデオを簡単に生成できるようにすることで、本物の製品ビデオの制作を革新します。当プラットフォームは、スクリプトからの高度なAIビデオ生成を使用し、マーケティングワークフローにおいて本物のように感じられる魅力的なコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenは効率的な大量コンテンツ作成のための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、すべてのニーズに対応する効率的な大量コンテンツ作成を促進するように設計されています。多様なテンプレートとシーンを活用し、テキストからビデオへのAIを組み合わせて、迅速かつ一貫して複数のプロモーションクリップを制作できます。
HeyGenはAI広告作成のためのブランド管理機能を提供していますか？
HeyGenは、AI広告作成がブランドアイデンティティに完全に一致するようにする包括的なブランド管理機能を提供します。ロゴ、特定のブランドカラー、その他のブランド要素を簡単に組み込んで、すべてのAIビデオで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持できます。
HeyGenを使用してスクリプトをインフルエンサー製品ビデオコンテンツに変換できますか？
はい、HeyGenはスクリプトを魅力的なインフルエンサー製品ビデオコンテンツに変換するのに最適です。テキストを入力し、さまざまなAIアバターから選択し、ボイスオーバー生成を利用して、ターゲットオーディエンスに響くダイナミックなビデオを作成し、全体的なAI広告作成の取り組みを強化します。