インフルエンサーパートナーシップビデオメーカーでブランドを拡大
テキストから動画へのスクリプトで魅力的なインフルエンサービデオを簡単に生成し、効果的なキャンペーンのために時間とリソースを節約します。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに、最先端のコンテンツフォーマットを探求するための45秒の魅力的な説明動画を開発します。この動画は洗練されたモダンなビジュアル美学を採用し、洗練された背景音楽と自信に満ちた明瞭なナレーションを伴います。HeyGenが「AIインフルエンサービデオジェネレーター」としての力を示し、さまざまなシナリオでの「AIアバター」をフィーチャーし、ブランドメッセージを比類のない効率と一貫性で伝える方法を説明します。プラットフォームの「AIアバター」機能が提供するシームレスな統合と創造的な可能性に焦点を当てます。
アイデアをすばやく共有可能なコンテンツに変換する必要があるソロプレナーや忙しいマーケターを対象にした60秒のチュートリアルスタイルの動画を制作します。ビジュアルデザインはクリーンで実用的であり、プラットフォームのオンスクリーンデモンストレーションを使用し、エネルギッシュでモチベーションを高めるナレーションと明確で読みやすいオンスクリーンテキストを伴います。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能の効率性を示し、シンプルなスクリプトがプロフェッショナルな「ソーシャルメディア動画」に数分で変換される様子を実演します。テキストから直接魅力的な動画コンテンツを作成することの使いやすさと時間節約の側面を強調します。
多様で高品質な動画アセットを求めるブランドやコンテンツチーム向けに、15秒の簡潔なプロモーションクリップを作成します。動画は高精細なビジュアルスタイルを誇り、シネマティックなトランジションと微妙でインスパイアリングなインストゥルメンタルの背景トラックを伴い、幅広い美的可能性を示します。HeyGenの強力な「クリエイティブエンジン」を紹介し、その「メディアライブラリ/ストックサポート」から引き出されたさまざまな魅力的な「動画コンテンツ」例を迅速に表示します。ブランドのメッセージングとストーリーテリングを瞬時に向上させる豊富なビジュアルリソースを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブな動画制作を解放しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、ユーザーがアイデアを魅力的な動画コンテンツに簡単に変換できるようにします。ダイナミックなテンプレートとAI駆動のツールを活用して、魅力的なソーシャルメディア動画を簡単に制作できます。
HeyGenはテキストからAIインフルエンサービデオを作成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIインフルエンサービデオジェネレーターであり、スクリプトを生き生きとさせます。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、テキストを動画に簡単に変換し、動画制作プロセスを効率化します。
HeyGen動画にはどのようなブランディングオプションがありますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、色、その他のブランド要素を動画コンテンツに直接統合できます。これにより、すべての制作において一貫したブランドプレゼンスが確保され、広範なメディアライブラリによってサポートされます。
HeyGenは配信用に複数の動画フォーマットをサポートしていますか？
HeyGenは、ソーシャルメディア動画に適したアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、さまざまなプラットフォーム向けに動画コンテンツを最適化します。さらに、字幕/キャプションを簡単に追加して、アクセシビリティを向上させ、より広いオーディエンスにリーチできます。