インフルエンサーアウトリーチビデオジェネレーター：魅力的なキャンペーンを作成
強力なAIアバターを使用して、パーソナライズされたインフルエンサーマーケティングビデオを簡単に作成し、アウトリーチとエンゲージメントを効率化します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の説明ビデオを制作し、すべてのプラットフォームで一貫したブランドビデオコンテンツを維持する方法を示します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、ブランドアイデンティティを示すためにさまざまなテンプレートを使用し、明確で権威あるナレーションがサポートします。コアメッセージは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してビデオ作成を効率化し、すべてのコンテンツがブランドに完全に一致することを強調します。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーを対象にした60秒の活気あるソーシャルメディアビデオを作成し、AIビデオの創造的な可能性を探ります。このビデオは、トレンディなオーディオに合わせて表現豊かなリップシンクを行う多様なAIアバターをフィーチャーし、楽しくエネルギッシュなビジュアルスタイルで、魅力的なナレーションが加わります。特に、HeyGenのボイスオーバー生成を紹介し、ユニークなオーディオトラックを簡単に追加し、アバターの動きと完璧に同期させることができます。
営業チームやマーケティングプロフェッショナル向けに30秒のプロモーションビデオを開発し、HeyGenが効果的なセールスピッチのためにマーケティングビデオをどのように向上させるかを示します。ビジュアルプレゼンテーションは直接的で説得力があり、製品ショットとAIプレゼンターを明確に統合し、自信に満ちた簡潔なナレーションがセールスメッセージを伝えます。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての視聴環境で最大限のメッセージ保持を確保することの重要性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーが高品質のAIビデオを簡単に生成し、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換する力を提供します。私たちのプラットフォームは、クリエイティブプロセスを効率化するためのAIアバターとビデオテンプレートの範囲を提供し、あらゆるクリエイティブプロジェクトのために魅力的なコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはマーケティングのためのインフルエンサー風のビデオコンテンツを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なインフルエンサー風のビデオを作成するために設計されたAIインフルエンサービデオジェネレーターです。リアルなAIインフルエンサーを使用して、リップシンクビデオを含むブランドに合ったビデオコンテンツを作成し、インフルエンサーマーケティングキャンペーンやソーシャルメディア戦略に最適です。
HeyGenはパーソナライズされたビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供しますか？
HeyGenは、さまざまなジェスチャーと一貫したモデルを備えたカスタマイズ可能なAIアバターを含む高度なクリエイティブ機能を提供し、真にパーソナライズされたアウトリーチを可能にします。また、ダイナミックな背景を利用し、ボイスオーバーを生成し、詳細なスクリプトを作成して、ブランドに合ったビデオコンテンツを際立たせることができます。
HeyGenを使用して多様なAIビデオをどのくらい早く生成できますか？
HeyGenは、多様なAIビデオの迅速な出力を可能にし、ビデオ作成のワークフローを大幅にスピードアップします。私たちの広範なビデオテンプレートライブラリを活用して、マーケティングビデオやセールスピッチから魅力的なUGCビデオまで、すべてを数分で迅速に制作できます。