マーケティングマネージャー向けにデザインされた30秒のダイナミックなビデオを想像してください。影響力のあるインフルエンサー向けの動画キャンペーンを簡単に作成できることを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、魅力的なAIアバターが主要なパートナーシップの利点を紹介し、明るく親しみやすいナレーションが加わります。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する効率的な機能を強調し、書かれたアイデアを簡単に魅力的なビジュアルピッチに変えます。

ビデオを生成