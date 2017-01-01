インフルエンサーマーケティングビデオジェネレーター：高インパクト広告を作成

30秒のインフルエンサー風広告を簡単に生成し、迅速なキャンペーン展開を目指すマーケティングエージェンシーに最適です。このダイナミックなビデオは、リアルなAIアバターが明るいメッセージを明瞭なナレーションで伝えることで、AIビデオジェネレーターがどのようにクリエイティブな成果を革新し、シンプルなアイデアを洗練された広告に変えるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスのオーナーやコンテンツクリエイターは、スタジオを必要とせずに45秒の魅力的な「商品を手に持った」ビデオを制作できます。フレンドリーなAI俳優がスクリプトからテキストをビデオに変換し、自然に商品をデモンストレーションするクリーンで本格的なビジュアルスタイルを想像してください。画面上の字幕/キャプションでアクセシビリティとエンゲージメントを向上させることができ、すべては革新的なAIビデオジェネレーターのおかげです。
ソーシャルメディアマーケターやeコマースブランドにとって、数多くの広告クリエイティブの制作は、事前にデザインされたテンプレートとAI俳優を活用したプロフェッショナルな60秒のビデオで簡素化されます。このトレンディでテンポの速いシーケンスは、さまざまなプラットフォームに完璧にフィットするようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを可能にし、一貫したブランドメッセージを確保しながら、インフルエンサーマーケティングビデオジェネレーターの効率を大幅に向上させます。
多様な広告クリエイティブを試すブランドは、AIビデオジェネレーターを活用した洗練された30秒のビデオで新しいコンセプトを迅速にテストできます。自信に満ちた情報提供のプレゼンテーションを想像してください。豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、慎重に作成されたスクリプトライティングが生き生きとし、迅速な反復とプロフェッショナルな声を提供し、最適な結果のためにメッセージを洗練するのに役立ちます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサーマーケティングビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用した魅力的なインフルエンサーマーケティングビデオを簡単に作成し、オーディエンスに共鳴し、キャンペーンのリーチを高めましょう。

Step 1
AIアバターを選択
ブランドを代表するリアルなAIアバターの多様なライブラリから選択します。ターゲットオーディエンスに合わせて外見をパーソナライズし、インパクトのあるインフルエンサーマーケティングビデオの舞台を整えます。
Step 2
スクリプトを作成
魅力的な広告コピーを作成するか、既存のスクリプトをアップロードします。プラットフォームのスクリプトからテキストをビデオに変換する機能を活用し、選択したAI俳優を通じてメッセージを生き生きとさせ、正確な伝達を確保します。
Step 3
ビジュアルと音声を追加
手に持った商品のデモンストレーションなど、ブランドのビジュアルを統合して本物らしさを高めます。音声生成機能を利用して、ビデオに明瞭で魅力的な音声を追加します。
Step 4
生成して共有
カスタムブランディングと音楽でビデオを仕上げます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、主要なソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でビデオ広告をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックな顧客の声ビデオ

顧客の成功事例を強力なAI生成ビデオに変換し、信頼性を高め、インフルエンサーマーケティングのコンバージョンを促進します。

よくある質問

HeyGenのAIアバターはどのようにしてクリエイティブなビデオコンテンツを向上させますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、テキストをビデオスクリプトに変換し、魅力的な物語を作り出すことで、コンテンツクリエイターが説得力のあるビデオコンテンツを制作できるようにします。これらのAI俳優は、アイデアを生き生きとさせ、クリエイティブなビデオ制作を大幅に効率化します。

HeyGenはマーケティングエージェンシーにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、マーケティングエージェンシーにとって強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、高品質なビデオ広告やインフルエンサーマーケティングビデオコンテンツの迅速な作成を可能にします。AIインフルエンサーを使用して説得力のあるビデオ広告を簡単に開発でき、手に持った商品を効果的に紹介するのに最適です。

HeyGenは多様なビデオプロジェクトにカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは多様なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを提供しており、ビデオプロジェクトを迅速に開始できます。この機能により、効率的なスクリプトライティングとビデオ編集が可能になり、ブランドの独自のクリエイティブビジョンがすべてのソーシャルメディアプラットフォームで維持されます。

HeyGenはすべてのビデオで一貫したブランディングをどのようにサポートしますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴ、特定の色、その他のブランド要素をビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、広範なビデオ編集を行わずにブランドの一貫性が確保され、すべてのコンテンツでメッセージが強化されます。