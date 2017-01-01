将来のテックインフルエンサーを対象にした60秒のインストラクションビデオを制作し、どれだけ迅速に魅力的なコンテンツを生成できるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、クリーンなグラフィックとスムーズなトランジションを特徴とし、明瞭で親しみやすいナレーションが加わります。HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を活用して対話を作成し、「AIアバター」が複雑な技術的説明を提供できることを示し、HeyGenを強力な「AIビデオジェネレーター」として強調します。

