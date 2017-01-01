インフルエンサーコンテンツビデオメーカー：迅速に魅力的なビデオを作成
コンテンツ戦略を強化しましょう。リアルなAIアバターを使って魅力的な短編動画を生成し、制作時間を大幅に節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャーや確立されたインフルエンサーを対象にした90秒のブランド発表ビデオを作成し、一貫したブランド表現を重視します。洗練された説得力のあるビジュアルスタイルを採用し、シャープでプロフェッショナルな美学と自信に満ちた権威あるナレーションを組み合わせ、視聴者に共鳴します。HeyGenの「AIアバター」を活用してメッセージを伝え、「字幕/キャプション」が正確に同期されることを保証し、HeyGenを先進的な「インフルエンサーコンテンツビデオメーカー」として位置付けます。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイターを対象にした1分間の説明ビデオを想像し、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを優先します。このビデオはクリーンで明るいビジュアル美学を特徴とし、簡潔なオンスクリーンテキストと明るくクリアなナレーションが伴います。HeyGenの「字幕/キャプション」機能が「短編動画」に正確なテキストを簡単に生成する方法を示し、「メディアライブラリ/ストックサポート」を使用して多様なシナリオを示し、HeyGenを強力な「AIキャプションジェネレーター」として位置付けます。
忙しいマイクロインフルエンサーや小規模ビジネスオーナー向けに、迅速なコンテンツ制作を求める45秒のプロモーションビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで非常に視覚的で、クイックカットとアニメーション要素を活用し、活気に満ちた熱意あるナレーションが加わります。HeyGenの「テンプレート＆シーン」を強調し、即座にプロフェッショナルなレイアウトを提供し、「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能のスピードを示し、効率的な「テキストからビデオ」コンテンツ制作の必須ツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenはユーザーが魅力的なAIビデオを簡単に作成できるようにし、テキストを説得力のあるビジュアルに変換します。高度なAIアバターテクノロジーを活用してメッセージを生き生きとさせ、複雑なビデオ制作を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenのAIアバターはカスタマイズやリアルなアニメーションが可能ですか？
はい、HeyGenのAIアバターはリアルなアニメーションを提供し、ブランドに合わせてカスタマイズ可能です。自然なスピーチを実現する高度なリップシンク技術を備え、声のクローン化を通じて声を再現することもできます。
HeyGenはソーシャルメディアコンテンツ制作にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオエディターを提供し、豊富なテンプレートライブラリを備えており、魅力的なソーシャルビデオや短編動画を生成するのに最適です。また、AIキャプションジェネレーターを含んでおり、UGC広告や一般的なビデオ広告に最適な、さまざまなプラットフォームでのコンテンツのアクセシビリティとインパクトを保証します。
HeyGenはカスタムブランディングやさまざまなビデオフォーマットをサポートしていますか？
はい、HeyGenの強力なAIビデオエディターは、ビジュアルアイデンティティを維持するための包括的なブランディングコントロールをサポートしています。また、アスペクト比のリサイズ機能を備えており、必要なフォーマットにAIビデオを簡単に適応させ、プラットフォーム全体での多様性を確保します。