インフルエンサーコンテンツビデオジェネレーター：魅力的なAIビデオを作成
ソーシャルメディア戦略を革新しましょう。高品質なAIビデオを迅速に制作し、強力なAIアバターでエンゲージメントを向上させましょう。
eコマースマーケターや製品ローンチチームを対象にした、45秒の魅力的なプロモーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されており、製品に焦点を当て、ダイナミックなトランジションとトレンディなオーディオトラックを使用します。このビデオは、既存の製品画像を魅力的なUGC広告に変換する方法を示し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して製品の利点と行動喚起をナレーションします。
ブランドマネージャーや企業コミュニケーター向けに設計された、60秒の権威ある企業コミュニケーション作品を作成します。ビジュアル美学はプロフェッショナルで洗練されており、落ち着いたインストゥルメンタルのバックグラウンドスコアと自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とします。ブランドメッセージを一貫して配信するためのブランド化されたアバターやデジタルヒューマンの力を示し、HeyGenの多言語対応のナレーション生成を強調します。
マーケティングチームや教育者向けに、複雑なアイデアを簡素化することに焦点を当てた30秒の説明ビデオを生成します。ビジュアルスタイルはクリーンで魅力的で、シンプルなグラフィックスと親しみやすいバックグラウンドミュージックトラックを使用します。このプロンプトは、AIビデオジェネレーターの効率性を強調し、迅速な修正が可能であることを示し、HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して幅広い視聴者へのアクセスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenがAIビデオジェネレーターのリーダーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをリアルなAIアバターとデジタルヒューマンを用いた魅力的なビデオに変換することで、AIビデオジェネレーターのリーダーとして際立っています。複雑なビデオ制作を簡素化し、クリエイティブなプロフェッショナルが高品質なコンテンツを効率的に制作できるようにします。
HeyGenはインフルエンサー風のビデオコンテンツを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは優れたAIインフルエンサー生成ツールとして機能し、企業が魅力的なインフルエンサーコンテンツビデオを制作できるようにします。ブランド化されたアバターと強力なテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ダイナミックなソーシャルメディアキャンペーンやUGC広告を展開できます。
HeyGenのAIアバターにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、AIアバターのブランドコントロールを強化し、視覚的なアイデンティティに完全に一致するようにします。さまざまな要素をカスタマイズして、ブランドを効果的に表現するユニークなデジタルヒューマンを作成できます。
HeyGenはどのようにしてビデオ制作の効率を向上させますか？
HeyGenは、テキストを迅速にビデオに変換することで、従来のビデオ編集時間を短縮し、ビデオ制作の効率を大幅に向上させます。自動キャプションやシームレストランジションなどの機能を備え、ソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けの高品質なAIビデオをより迅速かつアクセスしやすく制作できます。