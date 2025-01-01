シームレスなキャンペーンのためのインフルエンサーコラボレーションビデオメーカー

AIを活用したテキストからビデオ生成でスクリプトをプロフェッショナルなインフルエンサービデオに変換し、ブランドとクリエイターのコンテンツ作成を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
UGCを求めるコンテンツクリエイターやブランド向けに、45秒の本格的で親しみやすいビデオを作成してください。このビデオは、インフルエンサーパートナーシップビデオメーカーを使って製品レビューを簡単に作成するクリエイターを描いており、自然なユーザー生成の感覚を示しています。音声は自然で、明確な字幕/キャプションが付いており、HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを利用して迅速にセットアップされています。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルやクリエイティブチームを対象とした60秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは、生のスクリプトを洗練されたインフルエンサーコラボレーションビデオメーカー作品に変えるステップバイステップガイドを提供します。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けで、動的なテキストアニメーションと統合されたストック映像が特徴です。明確で明瞭なナレーションがスクリプトからのテキストビデオ機能とHeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを説明します。
サンプルプロンプト3
eコマースブランドや製品マーケター向けに30秒のパンチの効いたビデオを作成してください。このビデオは、インフルエンサーキャンペーンのためのエンドツーエンドビデオ生成のスピードを示し、AIアバターがさまざまな製品ショットを流れるように紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、魅力的で、ソーシャルメディア向けに最適化されており、活気のあるバックグラウンドトラックが特徴です。HeyGenのAIアバターと、マルチプラットフォーム展開のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を強調しています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサーコラボレーションビデオメーカーの使い方

魅力的なインフルエンサーパートナーシップビデオを簡単に作成。AIを活用したツールでInstagram、TikTok、YouTube向けの洗練されたコンテンツを生成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
テキストからビデオへのスクリプト機能を利用して、あなたのアイデアをインフルエンサーコラボレーションビデオの魅力的なストーリーに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドを代表する、またはバーチャルインフルエンサーとコラボレーションするための多様なプロフェッショナルAIアバターから選択し、ビデオの視覚的な魅力を高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加
リアルなボイスオーバー生成でビデオを強化し、ターゲットオーディエンスに明確でインパクトのあるメッセージを届けます。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ブランドの独自のスタイルをロゴや色で適用し、すべてのプラットフォームで共有するために洗練されたコラボレーションビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客の成功事例を紹介

インフルエンサーコラボレーションを通じてブランドの支持や顧客の声を紹介する魅力的なAIビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のインフルエンサーコラボレーションビデオを強化できますか？

HeyGenは、あなたのコンテンツ作成プロセス全体を効率化する高度なAIインフルエンサービデオジェネレーターです。HeyGenの強力なクリエイティブエンジンを活用して、テキストを簡単に動的なビジュアルに変換し、魅力的なインフルエンサーコラボレーションビデオを効率的に制作できます。

HeyGenはインフルエンサーコンテンツ作成のためにAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenはあなたのインフルエンサーマーケティングキャンペーンを活気づけるための多様で高品質なAIアバターを提供しています。これらのAIアバターは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンと組み合わせることで、従来の撮影を必要とせずに革新的でスケーラブルなコンテンツ作成を可能にします。

HeyGenはインフルエンサーパートナーシップビデオメーカーのためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、インフルエンサーパートナーシップビデオメーカーのために設計された包括的なクリエイティブツールを提供しています。私たちのプラットフォームには、テキストからビデオへのスクリプト、プロフェッショナルなボイスオーバー生成、広範なメディアライブラリなどが含まれており、迅速に洗練されたビデオを制作できます。

HeyGenはInstagramやTikTokのようなプラットフォーム向けのソーシャルメディアビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォーム向けに魅力的なソーシャルメディアビデオを生成するためにコンテンツクリエイターを支援します。字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズなどの機能を備えたHeyGenは、すべてのチャンネルで最大のエンゲージメントを得るためにビデオを最適化します。