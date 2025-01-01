インフルエンサーコラボレーションビデオジェネレーターでバイラルを解き放つ

AIアバターを使って数分で素晴らしいマーケティングビデオを作成。ソーシャルメディアでのエンゲージメントを簡単に向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイター向けに、HeyGenを「AIビデオジェネレーター」として活用し、魅力的なコンテンツを迅速に制作する力を示す、ダイナミックな45秒のチュートリアルを開発してください。このビデオは、マーケティングの専門家や個人のクリエイターを引き付けることを目的としています。プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して生成された明確なオンスクリーンテキストとフレンドリーなナレーションを強調し、カスタマイズ可能な「テンプレートとシーン」を紹介します。
サンプルプロンプト2
HeyGenの「AIインフルエンサー」によって生み出されたブランドの新しいサステナブル製品をフィーチャーした革新的な60秒の「マーケティングビデオ」を制作してください。洗練された先進的な広告に興味のあるブランドや小規模ビジネスオーナー向けにデザインされており、ビジュアルの美学は高級感があり、エレガントなトランジションと洗練された音楽スコアを取り入れています。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して豊かなビジュアルを提供し、「スクリプトからのテキストビデオ」によって作成された説得力のあるナラティブを作成します。
サンプルプロンプト3
HeyGenを使用した「ビデオコンテンツ作成」プロセスの手軽さを示す、意欲的なコンテンツクリエイターや忙しい起業家をターゲットにした活気ある30秒のソーシャルメディアクリップを想像してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与え、エネルギッシュで、明るい色とモチベーショナルなサウンドトラックを備えています。HeyGenの自動「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティとエンゲージメントを確保し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに最適化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インフルエンサーコラボレーションビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用してダイナミックなインフルエンサー風ビデオを簡単に制作し、スクリプトからスクリーンまでのコンテンツ作成プロセスを効率化し、効果的なマーケティングを実現します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
スクリプトを作成するか、「プロンプトネイティブビデオ作成」を利用してインフルエンサーメッセージをアウトライン化します。直感的なインターフェースを使用して、アイデアを構造化されたナラティブに迅速に変換し、コアコンテンツが魅力的で明確であることを保証します。
2
Step 2
AIインフルエンサーを選択
多様なライブラリから「AIアバター」を選択し、ブランドやコラボレーションを体現します。外見や声をカスタマイズして、あなたが思い描くトーンとスタイルに完全に一致させ、リアルなデジタルプレゼンスでスクリプトを生き生きとさせます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
「ブランドコントロール」を使用して、ロゴ、カスタムカラー、背景メディアなど、ブランドのユニークな要素を追加します。ストック映像や独自のアセットを統合してビジュアルストーリーテリングを豊かにし、完成したビデオにプロフェッショナルで一貫性のある外観を確保します。
4
Step 4
コンテンツを生成して共有
最終化したら、「エンドツーエンドビデオ生成」プロセスを開始します。プラットフォーム全体でのリーチとインパクトを最大化するために、さまざまなアスペクト比で配信可能な完全なビデオをレンダリングし、効率的に制作を完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インフルエンサーキャンペーンの成功を強調

インフルエンサーコラボレーションとキャンペーン結果の成功を効果的に示すインパクトのあるビデオリキャップやテスティモニアルを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のビデオコンテンツ作成を強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、ユーザーがプロフェッショナルなマーケティングビデオを効率的に作成できるようにします。アイデアを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換することができます。

HeyGenは私のブランドのためにAIインフルエンサーやアバターを生成できますか？

はい、HeyGenは最先端の技術を活用してリアルなAIアバターを生成し、ブランドのAIインフルエンサーとして活用できます。これらのアバターをカスタマイズし、ブランドコントロールを適用して、会社のアイデンティティに完全に一致させることができます。

HeyGenのテキストをビデオに変換する機能はどのようなものですか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの変換機能を提供し、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換できます。自然なボイスオーバーのための統合されたテキスト読み上げ機能とAIキャプションを含み、包括的なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。

HeyGenはコンテンツクリエイターのためにどのようにビデオ制作を効率化しますか？

HeyGenは、コンテンツクリエイターのためにビデオ制作を大幅に効率化し、さまざまなテンプレートとシーンを提供します。直感的なAIビデオ編集ツールを使用して、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォーム向けに高品質のビデオを迅速に制作し、通常必要な時間と労力を削減します。