小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象に、HeyGenが「インフルエンサーコラボ動画メーカー」としてどのように簡単に使えるかを示す1分間の説明動画を作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくプロフェッショナルで、プロセスを説明する明確なナレーションを含めてください。HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練された動画に変える方法を示し、ソーシャルメディアキャンペーンのための迅速な動画コンテンツ作成を紹介してください。

ビデオを生成