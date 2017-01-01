インフルエンサーコラボプロモビデオメーカー：キャンペーンを強化
AIアバターを使用して、マーケティングキャンペーンのための魅力的なショートフォームビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
デジタルマーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターを対象に、インフルエンサーマーケティングの取り組みを強化するためのダイナミックな45秒のビデオを制作してください。このビデオは、クリエイターコラボレーションプラットフォームがコンテンツ制作をどのように効率化するかを示します。ビジュアルには、さまざまなブランドシナリオで活躍する多様なAIアバターをフィーチャーし、プロフェッショナルでアップビートなサウンドトラックを組み合わせます。物理的な撮影を必要とせずに、複数のキャンペーンで一貫したブランドメッセージを作成する容易さを強調します。
スタートアップや個人事業主向けに、迅速なプロモーションビデオメーカーを必要とするための活気ある30秒のショートビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは明るく、魅力的で、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを選択しカスタマイズするドラッグ＆ドロップの簡単さを示します。これに、陽気でモチベーショナルな音楽と親しみやすいナレーションを添えます。デザイン経験がなくても、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン機能を活用して、ユーザーがどれだけ迅速に最初のキャンペーンを立ち上げられるかを強調します。
ビデオ制作チームやマーケティングスペシャリスト向けに、マルチプラットフォームのショートフォームビデオキャンペーンに必要な技術的な精度に焦点を当てた、簡潔な1分30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで、明確なUIインタラクションを示し、非常に情報豊かで正確なナレーションを提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を紹介し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにコンテンツを簡単に適応させ、すべてのチャネルで最適な視聴体験とキャンペーンの一貫性を確保する方法を詳述します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用したツールでビデオ編集を行いますか？
HeyGenは高度なAIを活用したツールと直感的なAIビデオエディターを通じてビデオ作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能とリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを動的なビデオに簡単に変換できます。
HeyGenのエディター内で利用可能なカスタマイズオプションは何ですか？
HeyGenのドラッグ＆ドロップエディター内では、ロゴや色を適用するためのブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションがあります。また、多様なメディアライブラリとプロフェッショナルにデザインされたテンプレート＆シーンを提供し、ビデオのパーソナライズを容易にします。
HeyGenは高品質なプロモビデオの作成を支援しますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なマーケティングキャンペーンのために高品質なショートフォームビデオを制作するための強力なプロモビデオメーカーとして機能します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenはプロジェクトでのチームコラボレーション機能を提供していますか？
はい、HeyGenはクリエイターコラボレーションプラットフォームとして設計されており、ビデオプロジェクトでのシームレスなチームコラボレーションをサポートします。コンテンツクリエイターは効率的に協力し、リソースを共有し、ワークフローを効率化して魅力的なビデオを制作できます。