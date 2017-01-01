マーケティングマネージャーがHeyGenのAIビデオエディターを使用して、どのように迅速に高品質なマーケティング資産を生成できるかを示す、魅力的な1分間のプロモーションビデオを作成してください。効率性とキャンペーンのスケーラビリティに焦点を当てたプロフェッショナルなオーディエンスをターゲットにします。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、直感的なインターフェースを自信に満ちた明確なナレーションで強調します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、生のアイデアを洗練されたコンテンツに変える過程を簡単に示します。これは迅速なキャンペーンの立ち上げに最適です。

ビデオを生成