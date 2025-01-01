インフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオメーカーでキャンペーンを強化
HeyGenを使って驚くべき共同ブランドビデオを簡単に作成しましょう。AIアバターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、直接オーディエンスを引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象とした30秒のプロモーションビデオをデザインし、新しい在庫管理ソフトウェア製品を強調し、顧客とのエンゲージメントを向上させる能力を強調します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、スクリプトから直接生成されたフレンドリーでアップビートなボイスオーバーが付随し、ソフトウェアの直感的なインターフェースを示します。
クリエイターマーケティングキャンペーンに関与するマーケティングプロフェッショナル向けに、さまざまなプラットフォームでの取り組みを効率的に拡大する方法を示す60秒のビデオを制作します。美的感覚はプロフェッショナルで洗練されており、事前に構築されたテンプレートとシーンを利用して、さまざまなキャンペーンシナリオを迅速に組み立て、忙しい業界の専門家に共鳴する自信に満ちた権威あるオーディオトーンに設定します。
デジタルマーケター向けに、新しいB2Bサービスに焦点を当てたリードジェネレーションを紹介する15秒のプロモビデオメーカー広告を開発します。このビデオ広告は、速いペースで注目を集める必要があり、音声なしでも主要な利点を伝えるために自動生成された明確な字幕/キャプションを備え、忙しいプロフェッショナルがソーシャルフィードをスクロールする際にアピールするキャッチーでモダンな音楽と組み合わせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオを向上させ、オーディエンスのエンゲージメントを高めることができますか？
HeyGenはAIを活用した高度なプロモーションビデオメーカーで、魅力的なプロモーションビデオを作成します。AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、マーケティングキャンペーンのオーディエンスエンゲージメントを真に向上させる魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenはクリエイターマーケティングとソーシャルメディアにどのような強力なツールを提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供することで、クリエイターマーケティングを効率化します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にブランドコントロールを行い、ソーシャルメディアコンテンツが際立ち、マーケティングキャンペーンに完全に一致するようにします。
HeyGenはインフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオの作成に適していますか？
もちろんです！HeyGenは、インフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオメーカーとして優れた機能を提供し、クリエイティブなコラボレーションを促進します。ブランド要素を簡単に統合し、エディターでコンテンツをカスタマイズし、さまざまなプラットフォーム向けのビデオ広告に最適なアスペクト比でエクスポートできます。
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してビデオ編集プロセスを簡素化しますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを使用してビデオ編集を大幅に簡素化します。テキストから説明ビデオや製品ビデオを迅速に生成し、自動的に字幕を追加することで、プロフェッショナルなビデオ作成を誰でも利用可能にします。