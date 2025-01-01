インフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオメーカーでキャンペーンを強化

HeyGenを使って驚くべき共同ブランドビデオを簡単に作成しましょう。AIアバターを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、直接オーディエンスを引き付けます。

新進のファッションブランドがソーシャルメディアのパーソナリティと提携するための45秒のインフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオを作成してください。このビデオでは、スタイリッシュなAIアバターが主要な製品の利点を紹介し、ファッションに敏感なミレニアル世代とZ世代を魅了する、ダイナミックでクリーンなビジュアルスタイルとインスパイアリングでエネルギッシュなバックグラウンドトラックを維持します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象とした30秒のプロモーションビデオをデザインし、新しい在庫管理ソフトウェア製品を強調し、顧客とのエンゲージメントを向上させる能力を強調します。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、スクリプトから直接生成されたフレンドリーでアップビートなボイスオーバーが付随し、ソフトウェアの直感的なインターフェースを示します。
サンプルプロンプト2
クリエイターマーケティングキャンペーンに関与するマーケティングプロフェッショナル向けに、さまざまなプラットフォームでの取り組みを効率的に拡大する方法を示す60秒のビデオを制作します。美的感覚はプロフェッショナルで洗練されており、事前に構築されたテンプレートとシーンを利用して、さまざまなキャンペーンシナリオを迅速に組み立て、忙しい業界の専門家に共鳴する自信に満ちた権威あるオーディオトーンに設定します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケター向けに、新しいB2Bサービスに焦点を当てたリードジェネレーションを紹介する15秒のプロモビデオメーカー広告を開発します。このビデオ広告は、速いペースで注目を集める必要があり、音声なしでも主要な利点を伝えるために自動生成された明確な字幕/キャプションを備え、忙しいプロフェッショナルがソーシャルフィードをスクロールする際にアピールするキャッチーでモダンな音楽と組み合わせます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

インフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオメーカーの使い方

直感的なAIツール、シームレスなカスタマイズ、スマートなエクスポートオプションを使用して、インフルエンサーと共に魅力的な共同ブランドプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択するか、スクリプトを貼り付けてビデオのドラフトを即座に生成します。これにより、時間を節約し、共同ブランドプロジェクトの強固な基盤を提供します。
2
Step 2
ブランド要素を追加
ブランドのアイデンティティとインフルエンサーのユニークなスタイルを統合します。ブランドコントロール（ロゴ、色）を利用して視覚的一貫性を確保し、ライブラリから特定のメディアをアップロードして、真に協力的な感覚を生み出します。
3
Step 3
魅力的なコンテンツを生成
ダイナミックな要素で共同ブランドメッセージを生き生きとさせます。プロフェッショナルなボイスオーバーをボイスオーバー生成機能を使用して簡単に追加するか、表現力豊かなAIアバターでスクリプトをアニメーション化してオーディエンスの注意を引きます。
4
Step 4
エクスポートしてどこでも共有
ビデオを完成させ、配信の準備をします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに共同ブランドプロモーションを最適化し、完璧に見えるようにし、より広いオーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功した共同ブランドコラボレーションを強調

成功したインフルエンサーパートナーシップと共同ブランドキャンペーンの影響を示す魅力的なAI駆動のビデオを開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロモーションビデオを向上させ、オーディエンスのエンゲージメントを高めることができますか？

HeyGenはAIを活用した高度なプロモーションビデオメーカーで、魅力的なプロモーションビデオを作成します。AIアバターとリアルなボイスオーバー生成を使用して、マーケティングキャンペーンのオーディエンスエンゲージメントを真に向上させる魅力的なコンテンツを制作できます。

HeyGenはクリエイターマーケティングとソーシャルメディアにどのような強力なツールを提供しますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供することで、クリエイターマーケティングを効率化します。ドラッグ＆ドロップエディターを使用して簡単にブランドコントロールを行い、ソーシャルメディアコンテンツが際立ち、マーケティングキャンペーンに完全に一致するようにします。

HeyGenはインフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオの作成に適していますか？

もちろんです！HeyGenは、インフルエンサー共同ブランドプロモーションビデオメーカーとして優れた機能を提供し、クリエイティブなコラボレーションを促進します。ブランド要素を簡単に統合し、エディターでコンテンツをカスタマイズし、さまざまなプラットフォーム向けのビデオ広告に最適なアスペクト比でエクスポートできます。

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してビデオ編集プロセスを簡素化しますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートを使用してビデオ編集を大幅に簡素化します。テキストから説明ビデオや製品ビデオを迅速に生成し、自動的に字幕を追加することで、プロフェッショナルなビデオ作成を誰でも利用可能にします。