Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい親を対象にした、現代的な60秒の乳児ガイダンスビデオをデザインし、安全な睡眠や授乳などのトピックに関する迅速で実用的なヒントを提供します。親しみやすいAIアバターを利用して技術を明確に示し、HeyGenの組み込みテンプレートとシーンを使用して、クリーンで指導的なビジュアルプレゼンテーションを行い、活気がありながらも落ち着いた指導的な声で伴います。
サンプルプロンプト2
家族が新しい到着をソーシャルメディアで発表するための、甘い30秒のパーソナライズされたウェルカムビデオを制作します。ユーザーがアップロードした写真やクリップを魅力的なアニメーション効果で織り交ぜ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してカスタムコンテンツを簡単に統合し、心温まる感情を呼び起こす優しいバックグラウンドミュージックで設定します。
サンプルプロンプト3
早期の乳児発達を促進するための簡単なアクティビティを求める親向けに、明るくダイナミックなビジュアルとアニメーションテキストを使用して遊びのアイデアを示す、50秒の魅力的な教育ビデオを開発します。HeyGenの自動字幕/キャプションを通じて明確でアクセスしやすい情報を提供し、エネルギッシュでありながら柔らかなナレーションと陽気なバックグラウンドミュージックでサポートします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

乳児ガイダンスビデオメーカーの使い方

新しい親や教育コンテンツ制作者に最適なAI駆動ツールで、魅力的で情報豊富な乳児ガイダンスビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成
教育コンテンツやケアのヒントをスクリプトとして入力することから始めます。私たちのプラットフォームは、先進的なテキストからビデオへの技術を使用して、テキストを視覚的な物語に変換し、乳児ガイダンスビデオを簡単に制作します。
2
Step 2
ビジュアルプレゼンターを選択
さまざまなリアルなAIアバターから選んでスクリプトをプレゼンテーションし、乳児ガイダンスビデオを生き生きとさせます。自動生成されたナレーションでプロフェッショナルな仕上がりを補完します。
3
Step 3
カスタム詳細で洗練
自動字幕とキャプションを追加してビデオの明確さとリーチを向上させます。ライブラリからメディアを使用してコンテンツをさらにパーソナライズし、カスタムブランディング要素を適用します。
4
Step 4
教育ビデオをエクスポート
完成したプロフェッショナル品質の乳児ガイダンスビデオをダウンロードします。柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ソーシャルメディア向けにコンテンツを最適化し、期待する親がベビーの成長段階ビデオに簡単にアクセスできるようにします。

複雑な乳児ケア情報を簡素化

AIを使用して、詳細な乳児ケアガイドラインやアドバイスを親向けに理解しやすく視覚的に魅力的なビデオコンテンツに変換します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の乳児ガイダンスコンテンツを魅力的なビデオに変換できますか？

HeyGenは、先進的なAIを使用して乳児ガイダンスのためのプロフェッショナルな品質のビデオを作成する力を提供します。私たちのプラットフォームはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを生き生きとさせ、複雑なトピックを新しい親が理解しやすく魅力的にします。

HeyGenで作成した教育用ベビービデオを特定のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴを追加したり、カスタムカラーを選択したり、独自のスタイルを統合したりできます。また、ビデオテンプレートを利用して、特定のベビーの成長段階や教育用ベビービデオに合わせたカスタムビデオを作成できます。

乳児発達ビデオの作成を効率化するためにHeyGenはどのような機能を提供していますか？

HeyGenの使いやすいインターフェースは、ビデオ制作プロセス全体を簡素化します。AIナレーション生成、自動字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリなどの機能を備えており、貴重な時間と労力を節約しながら、洗練された乳児発達ビデオを迅速に作成できます。

HeyGenはソーシャルメディアでのベビービデオの共有において高品質な出力をどのように保証しますか？

HeyGenは、ベビービデオを高解像度でエクスポートし、さまざまなプラットフォームに最適化します。YouTube、TikTok、Instagramなどのソーシャルメディアコンテンツに最適化し、プロフェッショナルな見た目の結果でより広いオーディエンスにリーチできます。