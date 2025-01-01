業界トレンドビデオメーカー: トレンドを先取りするコンテンツを作成
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、観客を魅了しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジー愛好者や人事マネージャーを対象に、リモートワークのコラボレーションツールの未来を重要な業界トレンドとして強調する60秒の説明ビデオを開発してください。関連するストックサポートを使用したクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと、複雑な情報を明確に伝える落ち着いた権威あるナレーションを採用してください。HeyGenの字幕/キャプションを追加して、最適な明瞭さを確保してください。
エコ意識の高い消費者や製品デザイナーを対象に、製品開発における持続可能性の成長する業界トレンドを示す30秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビデオは、地球に優しいインスピレーションを与えるビジュアル美学と控えめなバックグラウンドミュージックを持ち、フレンドリーなAIアバターによって提供されるべきです。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、マルチプラットフォームでの共有を容易にしてください。
eコマースビジネスやカスタマーサービスリーダー向けに、パーソナライズされた顧客体験の重要な業界トレンドを示す50秒の非常に魅力的なマーケティングビデオを作成してください。明るく活気のあるビジュアルスタイルを選び、アニメーション要素と明確で熱意あるナレーションを組み合わせてください。HeyGenのテンプレート＆シーンとナレーション生成を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオやクリエイティブコンテンツを向上させることができますか？
HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、ソーシャルメディアコンテンツやブランドストーリーテリングに理想的なプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenが業界をリードするAIビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換する業界をリードするAIビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、先進的なAIアバターとリアルなAIナレーションを統合し、オンラインビデオメーカーとしてビデオ制作プロセスを効率化する包括的なビデオ編集ツールを提供します。
HeyGenは私のビジネスのためにアニメーション説明ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なアニメーション説明ビデオを作成するのに最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを利用して、メッセージを効果的に伝えるプロフェッショナルなコンテンツをデザインし、複雑なアイデアを簡単に理解できるようにします。
HeyGenで作成されたビデオはブランディングにどの程度カスタマイズ可能ですか？
HeyGenは、ブランドの一貫性を維持するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、メディアライブラリ、Bロール、GIF、絵文字を活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。