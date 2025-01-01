業界トレンドビデオメーカー: トレンドを先取りするコンテンツを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、観客を魅了しましょう。

マーケティング専門家や中小企業のオーナー向けに、最新のAI技術を活用したデジタルマーケティングトレンドを探る45秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでシャープにし、エネルギッシュなグラフィックとプロフェッショナルなAIナレーションを組み合わせてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとAIアバターを活用して、これらの業界トレンドを効率的に紹介しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
テクノロジー愛好者や人事マネージャーを対象に、リモートワークのコラボレーションツールの未来を重要な業界トレンドとして強調する60秒の説明ビデオを開発してください。関連するストックサポートを使用したクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと、複雑な情報を明確に伝える落ち着いた権威あるナレーションを採用してください。HeyGenの字幕/キャプションを追加して、最適な明瞭さを確保してください。
サンプルプロンプト2
エコ意識の高い消費者や製品デザイナーを対象に、製品開発における持続可能性の成長する業界トレンドを示す30秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビデオは、地球に優しいインスピレーションを与えるビジュアル美学と控えめなバックグラウンドミュージックを持ち、フレンドリーなAIアバターによって提供されるべきです。HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用して、マルチプラットフォームでの共有を容易にしてください。
サンプルプロンプト3
eコマースビジネスやカスタマーサービスリーダー向けに、パーソナライズされた顧客体験の重要な業界トレンドを示す50秒の非常に魅力的なマーケティングビデオを作成してください。明るく活気のあるビジュアルスタイルを選び、アニメーション要素と明確で熱意あるナレーションを組み合わせてください。HeyGenのテンプレート＆シーンとナレーション生成を活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成しましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

業界トレンドビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを使用して、インサイトを魅力的な業界トレンドビデオに簡単に変換し、マーケティングやソーシャルメディアに最適です。

1
Step 1
トレンドインサイトを貼り付ける
最新の業界トレンドに関する文章やスクリプトを貼り付けてください。AIのテキスト-to-ビデオ機能が、あなたのテキストを魅力的なビデオシーンに変換し、複雑なデータを理解しやすくします。
2
Step 2
AIプレゼンターとビジュアルを選択
多様なAIアバターから選んで、業界トレンド分析をプレゼンテーションします。ストック映像ライブラリから関連するメディアを取り入れて、メッセージをさらに強化し、プロフェッショナルな仕上がりを確保します。
3
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
カスタムロゴやカラーを含むブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自性を適用します。自動的に字幕とキャプションを生成し、業界トレンドビデオがすべての視聴者にとってアクセス可能で明確であることを保証します。
4
Step 4
洞察に満ちたビデオをエクスポート
プロフェッショナルなコンテンツを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。魅力的なマーケティングビデオをチャンネル全体で共有し、観客に情報を提供し、エンゲージメントを高めましょう。

使用例

業界の変化についてチームを教育

複雑な業界トレンドを説明するダイナミックなAIビデオを作成し、内部および外部のトレーニングセッションを強化し、理解と記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のマーケティングビデオやクリエイティブコンテンツを向上させることができますか？

HeyGenは、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、テキスト-to-ビデオ機能を活用して、ソーシャルメディアコンテンツやブランドストーリーテリングに理想的なプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenが業界をリードするAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換する業界をリードするAIビデオメーカーです。私たちのプラットフォームは、先進的なAIアバターとリアルなAIナレーションを統合し、オンラインビデオメーカーとしてビデオ制作プロセスを効率化する包括的なビデオ編集ツールを提供します。

HeyGenは私のビジネスのためにアニメーション説明ビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なアニメーション説明ビデオを作成するのに最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なテンプレートライブラリを利用して、メッセージを効果的に伝えるプロフェッショナルなコンテンツをデザインし、複雑なアイデアを簡単に理解できるようにします。

HeyGenで作成されたビデオはブランディングにどの程度カスタマイズ可能ですか？

HeyGenは、ブランドの一貫性を維持するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ロゴやブランドカラーを簡単に組み込み、メディアライブラリ、Bロール、GIF、絵文字を活用して、ブランドアイデンティティに完全に一致するプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。