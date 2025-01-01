業界システムガイダンスビデオメーカーでトレーニングを効率化
AIアバターを使用して複雑なシステムの指示を明確に伝えるプロフェッショナルなガイダンスビデオを数分で制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアント向けに新しい工業システムの機能を紹介する45秒のエクスプレイナービデオを開発してください。ダイナミックでモダンなグラフィックスと迅速なトランジションを使用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して利点を強調し、エネルギッシュなバックグラウンドトラックとスクリプト入力から生成された明確なオンスクリーンテキストを背景に設定します。
既存システムの更新を詳述する90秒の簡潔な社内トレーニングコンテンツビデオを制作し、AIを活用したビデオ作成で生産を効率化します。ビジュアルアプローチは指導的で、画面録画と明確な注釈を組み込み、正確な字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させ、ニュアンスを説明する助けとなるAIアバターを活用します。
エンドユーザーが特定のシステム機能に取り組むための「ハウツー」ガイドとして設計された30秒のビデオコンテンツ作成ピースを作成し、プロンプトからビデオを生成してプロセスを開始します。ビジュアル的には、活気に満ちた視覚的に豊かなスタイルを目指し、迅速なカットとメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストック映像を使用し、エンゲージメントを維持するために熱意あるナレーションを添えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはエクスプレイナービデオの作成をどのように向上させますか？
HeyGenはクリエイティブチームが高品質なエクスプレイナービデオを効率的に制作するのを支援します。私たちのプラットフォームでは、プロンプトやスクリプトからビデオを生成し、多様なテンプレートを活用し、AIアバターを使用して魅力的なビデオストーリーテリングを行い、ビデオコンテンツ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenを効果的なAI駆動のビデオ作成プラットフォームにするユニークな機能は何ですか？
HeyGenは、AI駆動のビデオ作成のための強力なツール群を提供し、先進的なテキストからビデオへの変換機能やリアルなナレーション生成を含みます。ブランディングコントロールや豊富なストックメディアライブラリを備え、プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速かつ大規模に制作するために必要なすべてを提供します。
HeyGenはAIアバターとナレーション生成を使用してトレーニングコンテンツを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なトレーニングコンテンツの開発に最適です。リアルなAIアバターを簡単に組み込んで情報を提示し、プロフェッショナルなナレーション生成とオンスクリーンテキストを組み合わせて、明確で魅力的な教育資料を作成できます。
HeyGenは製品ビデオや業界システムガイダンスビデオの生成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップツールと強力なスクリプト機能を通じて、製品ビデオや業界システムガイダンスビデオの作成を大幅に簡素化します。私たちのプラットフォームは迅速な反復を可能にし、メッセージに集中できるようにしながら、AI駆動のビデオ作成の複雑さをHeyGenが処理します。