経営幹部向けに60秒の業界レポート動画を作成し、主要な市場の洞察とトレンドを簡潔に提示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、データビジュアライゼーションとアニメーションテキストを活用し、自信に満ちた権威あるナレーションを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、自然な音声生成で洗練された外観のレポートを提供します。

