業界関連性ビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成
多様なビデオテンプレートにアクセスして、ビデオ編集スキルがなくても洗練されたマーケティングビデオを簡単に制作できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
新入社員向けに、コアな会社方針や内部プロセスを説明する、45秒の情報豊富な企業研修ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはシンプルで指導的にし、画面録画や簡単なアニメーションを使用し、落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、研修資料を視覚的にわかりやすい形式に変換し、明確さと記憶保持を確保します。
Z世代や若いプロフェッショナルをターゲットにした、革新的な製品やサービスを宣伝するトレンディな15秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。ビデオには鮮やかな色彩、クイックカット、キャッチーで現代的な音楽トラックを使用し、ダイナミックなプレゼンターによる直接のアドレスを含めます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、視聴者を魅了し、InstagramやTikTokなどのプラットフォームでブランド認知を高めるリアルで魅力的なバーチャルスポークスパーソンを作成します。
潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした、成功事例を強調する本格的な60秒の顧客証言ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは信頼と信頼性を喚起し、暖かいカラーパレットとインタビュースタイルのフレーミングを使用し、控えめで心を打つバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、顧客のポジティブな体験とソリューションの価値を強調するプロフェッショナルで誠実なナレーションを追加し、ビデオを効果的で説得力のあるものにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスのためのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、テキストを簡単にビデオに変換し、事前のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作できます。オンラインビデオメーカーのプラットフォームは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenのビデオメーカーを使用してブランドの一貫性を維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムグラフィック要素をビデオテンプレートに組み込むことができます。これにより、作成するすべてのビデオが独自のブランドアイデンティティを維持し、視聴者に響きます。
HeyGenはビデオコンテンツにどのような創造的な可能性を提供しますか？
HeyGenは広範な創造的可能性を解放し、ハイパーリアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用してテキストをビデオに変換できます。オンラインビデオクリエーターとして、HeyGenはAI駆動の機能を活用して、マーケティング、ソーシャルメディア、さまざまなビジネスニーズに対応する魅力的でスタジオ品質のビデオを制作するのに役立ちます。
HeyGenはビデオコンテンツの制作に効率的なソリューションですか？
HeyGenは非常に効率的なAIビデオメーカーであり、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。AIを活用したビデオ作成により、ユーザーは高品質なビデオコンテンツを迅速に生成でき、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する強力なツールとなります。