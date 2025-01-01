業界関連性ビデオメーカー：インパクトのあるビデオを作成

多様なビデオテンプレートにアクセスして、ビデオ編集スキルがなくても洗練されたマーケティングビデオを簡単に制作できます。

236/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、コアな会社方針や内部プロセスを説明する、45秒の情報豊富な企業研修ビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはシンプルで指導的にし、画面録画や簡単なアニメーションを使用し、落ち着いた権威あるナレーションを組み合わせます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、研修資料を視覚的にわかりやすい形式に変換し、明確さと記憶保持を確保します。
サンプルプロンプト2
Z世代や若いプロフェッショナルをターゲットにした、革新的な製品やサービスを宣伝するトレンディな15秒のソーシャルメディアビデオをデザインしてください。ビデオには鮮やかな色彩、クイックカット、キャッチーで現代的な音楽トラックを使用し、ダイナミックなプレゼンターによる直接のアドレスを含めます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、視聴者を魅了し、InstagramやTikTokなどのプラットフォームでブランド認知を高めるリアルで魅力的なバーチャルスポークスパーソンを作成します。
サンプルプロンプト3
潜在的なB2Bクライアントをターゲットにした、成功事例を強調する本格的な60秒の顧客証言ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは信頼と信頼性を喚起し、暖かいカラーパレットとインタビュースタイルのフレーミングを使用し、控えめで心を打つバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、顧客のポジティブな体験とソリューションの価値を強調するプロフェッショナルで誠実なナレーションを追加し、ビデオを効果的で説得力のあるものにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

業界関連性ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、マーケティング、トレーニング、ソーシャルメディアに特化したプロフェッショナルな業界別ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、スクリプトエディタにテキストを貼り付けます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が瞬時にビデオドラフトを生成し、コンテンツの基盤を設定します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
多様なAIアバターのライブラリから選び、自然なAIボイスオーバーと同期させます。外見や声をカスタマイズして、ブランドや業界のプロフェッショナルなトーンに完璧にマッチさせましょう。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを取り入れるか、自分のアセットをアップロードしてメッセージを強化します。包括的なブランディングコントロールを使用して、ブランドの色やロゴを適用し、一貫性を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、希望のアスペクト比と解像度で簡単にエクスポートします。高品質で業界に関連するビデオが、ソーシャルメディア、企業研修モジュール、マーケティングキャンペーンなどで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なソーシャルコンテンツを作成

.

ダイナミックなソーシャルメディアビデオを瞬時に生成し、オーディエンスの注目を集め、ブランドのデジタルプレゼンスを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビジネスのためのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、テキストを簡単にビデオに変換し、事前のビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作できます。オンラインビデオメーカーのプラットフォームは、リアルなAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenのビデオメーカーを使用してブランドの一貫性を維持できますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムグラフィック要素をビデオテンプレートに組み込むことができます。これにより、作成するすべてのビデオが独自のブランドアイデンティティを維持し、視聴者に響きます。

HeyGenはビデオコンテンツにどのような創造的な可能性を提供しますか？

HeyGenは広範な創造的可能性を解放し、ハイパーリアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用してテキストをビデオに変換できます。オンラインビデオクリエーターとして、HeyGenはAI駆動の機能を活用して、マーケティング、ソーシャルメディア、さまざまなビジネスニーズに対応する魅力的でスタジオ品質のビデオを制作するのに役立ちます。

HeyGenはビデオコンテンツの制作に効率的なソリューションですか？

HeyGenは非常に効率的なAIビデオメーカーであり、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。AIを活用したビデオ作成により、ユーザーは高品質なビデオコンテンツを迅速に生成でき、さまざまなコミュニケーションニーズに対応する強力なツールとなります。