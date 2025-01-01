業界概要ビデオジェネレーター：AI動画を簡単に作成
AIアバターを活用して、マーケティングのための魅力的な業界概要ビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在顧客やマーケティングチーム向けに、新しいソフトウェア機能をダイナミックで魅力的なビジュアルとアップビートなバックグラウンドトラックで紹介する30秒の製品動画を制作してください。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、注目を集めるブランド動画を作成します。
ソーシャルメディアユーザーや小規模ビジネスオーナー向けに、エネルギッシュでモバイルファーストのデザインとトレンド音楽を組み合わせたフラッシュセールを宣伝する15秒の広告を開発してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してこれらの広告とプロモーションを効率的に作成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでプラットフォームに完璧に適合させます。
会社の従業員や内部関係者向けに、四半期ごとのアップデートを一貫したブランディングで提供する60秒のプロフェッショナルな内部コミュニケーション動画を作成してください。HeyGenのAIアバターを活用して魅力的なプレゼンテーションを行い、字幕/キャプションを使用してすべての視聴者にアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングのためのAI動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはテキストを魅力的なAI動画に変換することで、動画作成を革新します。私たちのプラットフォームは、マーケティングチームがプロフェッショナルにデザインされたテンプレートと使いやすいインターフェースを利用して、高品質なコンテンツを迅速に生成できるようにします。
HeyGenは企業が一貫したブランド動画を制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは企業が完璧にブランドに合った動画を作成するのを支援するように設計されています。カスタマイズ可能なビデオテンプレート、統合されたブランディングコントロール、カスタムAIアバターの使用により、すべてのマーケティングキャンペーンで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できます。
HeyGenのプラットフォームでユーザーはどのような種類のAI動画を生成できますか？
HeyGenは、説得力のある説明動画やダイナミックな製品動画から、魅力的な広告やプロモーションまで、幅広いAI動画の生成を可能にします。ユーザーはまた、トレーニングコンテンツ、ソーシャルメディアスニペット、多様なコンテンツ作成ニーズのためにAI動画ジェネレーターを活用できます。
HeyGenはAIアバターとリアルなボイスオーバーを動画ジェネレーターに組み込んでいますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターの豊富なセレクションを特徴としており、先進的なボイスオーバー生成機能を提供しています。これにより、複雑な動画編集スキルを必要とせずに、自然なナレーションとリアルなプレゼンターを備えたプロフェッショナルグレードの動画を制作できます。