複雑な産業トレーニングを数分で魅力的なコンテンツに変えることを想像してください。この45秒のビデオは、HRおよびL&Dマネージャーを対象としており、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションを特徴としています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「AIアバター」を使用して、カスタマイズされたトレーニングビデオを効率的に作成する方法を紹介します。

