産業トレーニングジェネレーター: 魅力的な社員向けコースを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用してカスタムトレーニング資料とインタラクティブコースを迅速に構築し、スケーラブルな社員教育を即座に提供します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この60秒の指導ビデオは、小規模ビジネスオーナーやコンプライアンス担当者に最適で、シンプルで権威あるビジュアルスタイルと明確な「ナレーション生成」を利用して、専用のジェネレーターを使用して基本的なオンボーディングトレーニングとコンプライアンストレーニングを簡単に設定する方法を示します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保しています。
トレーニングの拡大に苦労している企業のL&Dチーム向けに、この30秒のダイナミックなビデオが解決策を提示します。テンポの速いビジュアルスタイルとアップビートでインスピレーションを与えるサウンドトラックを使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせた産業トレーニングジェネレーターが、スケーラブルなトレーニングプログラムのための効果的なマイクロラーニングモジュールを迅速に作成する方法を示します。
技術トレーナーやオペレーションマネージャー向けの40秒の実用ガイドで、複雑なSOPを魅力的でインタラクティブなコースに変換する方法を示します。ビジュアルスタイルは非常に機能的で明確であり、落ち着いた指導的なナレーションが特徴です。HeyGenの「AIアバター」を使用して一貫したプレゼンターを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームでSOPトレーニングをシームレスに展開する方法を強調しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
なぜHeyGenをAI社員トレーニングジェネレーターとして選ぶべきですか？
HeyGenは、学習と開発の取り組みを変革する先進的なAI社員トレーニングジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なビデオベースのトレーニング資料の作成を簡素化し、カスタムトレーニングの開発時間を大幅に短縮します。
HeyGenはコンプライアンスやオンボーディングなどの特定の産業トレーニングに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなオンボーディングトレーニング、基本的なコンプライアンストレーニング、包括的なSOPトレーニングを作成するのに最適な多用途の産業トレーニングジェネレーターです。ナレーション生成やインタラクティブなコース要素を含む強力な機能により、すべての特定のニーズに対して効果的な学習成果を保証します。
多様なオーディエンスに対してHeyGenを効果的なAIコースクリエーターにする特徴は何ですか？
HeyGenのAIコースクリエーターは、ドラッグアンドドロップエディター、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロールなどの豊富な機能を提供し、非常にパーソナライズされたカスタムトレーニングコンテンツを作成します。字幕、キャプション、アスペクト比のリサイズを使用して、あらゆるプラットフォームや学習者の好みに合わせてトレーニングモジュールを簡単に適応させることができます。
HeyGenは現代のeラーニングとマイクロラーニング戦略をどのように支援しますか？
HeyGenは、組織が魅力的なeラーニングコンテンツとマイクロラーニングモジュールを効率的に開発することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用することで、短時間で学習セグメントを迅速に生産し、今日の労働力に対してアジャイルで影響力のあるトレーニングジェネレーターのプロセスを実現します。