産業トレーニングジェネレーター: 魅力的な社員向けコースを作成

スクリプトからのテキストビデオを使用してカスタムトレーニング資料とインタラクティブコースを迅速に構築し、スケーラブルな社員教育を即座に提供します。

複雑な産業トレーニングを数分で魅力的なコンテンツに変えることを想像してください。この45秒のビデオは、HRおよびL&Dマネージャーを対象としており、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとエネルギッシュでプロフェッショナルなナレーションを特徴としています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」と「AIアバター」を使用して、カスタマイズされたトレーニングビデオを効率的に作成する方法を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
この60秒の指導ビデオは、小規模ビジネスオーナーやコンプライアンス担当者に最適で、シンプルで権威あるビジュアルスタイルと明確な「ナレーション生成」を利用して、専用のジェネレーターを使用して基本的なオンボーディングトレーニングとコンプライアンストレーニングを簡単に設定する方法を示します。HeyGenの「字幕/キャプション」を使用してアクセシビリティを確保しています。
サンプルプロンプト2
トレーニングの拡大に苦労している企業のL&Dチーム向けに、この30秒のダイナミックなビデオが解決策を提示します。テンポの速いビジュアルスタイルとアップビートでインスピレーションを与えるサウンドトラックを使用して、HeyGenの「テンプレートとシーン」と広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を組み合わせた産業トレーニングジェネレーターが、スケーラブルなトレーニングプログラムのための効果的なマイクロラーニングモジュールを迅速に作成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
技術トレーナーやオペレーションマネージャー向けの40秒の実用ガイドで、複雑なSOPを魅力的でインタラクティブなコースに変換する方法を示します。ビジュアルスタイルは非常に機能的で明確であり、落ち着いた指導的なナレーションが特徴です。HeyGenの「AIアバター」を使用して一貫したプレゼンターを提供し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、さまざまなプラットフォームでSOPトレーニングをシームレスに展開する方法を強調しています。
産業トレーニングジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的な産業トレーニング資料を簡単に作成し、開発プロセスを効率化し、学習成果を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
スクリプトからのテキストビデオを利用して、産業トレーニングのコアコンテンツを迅速に生成します。生の情報を入力し、トレーニングジェネレーターが包括的なスクリプトを作成することで、時間を大幅に節約します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、トレーナーやキャラクターを視覚的に表現し、カスタムトレーニングを生き生きとさせ、学習者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
魅力的なナレーションを追加
ナレーション生成を使用して、インタラクティブなコースに自然な音声のナレーションを追加し、明確さとエンゲージメントを向上させます。これにより、情報が効果的かつプロフェッショナルに伝えられます。
4
Step 4
トレーニング資料をエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォーム向けに産業トレーニングを最終化します。スケーラブルなトレーニング資料をチームに簡単に配布し、広範なアクセスと一貫した提供を確保します。

使用例

複雑なトピックを簡素化

複雑な産業トピックを簡素化し、技術トレーニングを向上させます。

よくある質問

なぜHeyGenをAI社員トレーニングジェネレーターとして選ぶべきですか？

HeyGenは、学習と開発の取り組みを変革する先進的なAI社員トレーニングジェネレーターです。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なビデオベースのトレーニング資料の作成を簡素化し、カスタムトレーニングの開発時間を大幅に短縮します。

HeyGenはコンプライアンスやオンボーディングなどの特定の産業トレーニングに使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、ダイナミックなオンボーディングトレーニング、基本的なコンプライアンストレーニング、包括的なSOPトレーニングを作成するのに最適な多用途の産業トレーニングジェネレーターです。ナレーション生成やインタラクティブなコース要素を含む強力な機能により、すべての特定のニーズに対して効果的な学習成果を保証します。

多様なオーディエンスに対してHeyGenを効果的なAIコースクリエーターにする特徴は何ですか？

HeyGenのAIコースクリエーターは、ドラッグアンドドロップエディター、カスタマイズ可能なテンプレート、ブランディングコントロールなどの豊富な機能を提供し、非常にパーソナライズされたカスタムトレーニングコンテンツを作成します。字幕、キャプション、アスペクト比のリサイズを使用して、あらゆるプラットフォームや学習者の好みに合わせてトレーニングモジュールを簡単に適応させることができます。

HeyGenは現代のeラーニングとマイクロラーニング戦略をどのように支援しますか？

HeyGenは、組織が魅力的なeラーニングコンテンツとマイクロラーニングモジュールを効率的に開発することを可能にします。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用することで、短時間で学習セグメントを迅速に生産し、今日の労働力に対してアジャイルで影響力のあるトレーニングジェネレーターのプロセスを実現します。